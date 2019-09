Poliţist cu copil în braţe, atacat cu un cuțit Potrivit Poliției Suceava, in timp ce se afla in concediu și era cu soția și copilul sau minor in parcul central din municipiul Suceava, un polițist a observat un tanar recalcitrant și agresiv care a abordat un tanar și o tanara ce stateau pe o banca. Polițistul a intervenit, l-a indepartat pe agresor și apoi i-a cerut acestuia sa plece din zona. „Ulterior, in timp ce polițistul și familia sa se aflau in apropierea trecerii de pietoni, tanarul agresiv a venit din spate și l-a lovit intr-un braț cu un obiect, posibil cuțit, provocandu-i o rana, moment in care, dupa ce i-a incredințat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

