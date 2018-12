Stiri pe aceeasi tema

- Un fost politist rus, care fusese deja condamnat la închisoare pe viata pentru uciderea a 22 de femei, a fost declarat vinovat, luni, de alte 56 de crime, informeaza AFP. Curtea regionala din Irkutk, în Siberia, l-a declarat pe Mihail Popkov vinovat de uciderea a 56 de femei…

- Ambasadorul Emiratelor Unite Arabe la Londra, Sulaiman Almazroui, a declarat vineri ca tara sa analizeaza o cerere de gratiere formulata de familia lui Matthew Hedges, condamnat miercuri la inchisoare pe viata la Abou Dhabi, pentru spionaj, informeaza AFP si dpa. "Familia lui Hedges a…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de catre tribunalul federal de la Abu Dhabi, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale. Londra s-a declarat „profund socata“, relateaza AFP.

- Moscova spera ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, sa efectueze o vizita in Rusia in 2019, in care sa se intalneasca cu Vladimir Putin, a anuntat miercuri consilierul de la Kremlin Iuri Usakov, relateaza AFP, infromeaza News.ro.”Sper ca aceasta vizita va fi posibila anul viitor”, a declarat…

- Oleg Mihailov, un asasin platit condamnat la inchisoare pe viata pentru 9 crime comise in anii '90, si-a gasit iubirea vietii in spatele gratiilor. Surprinzator, aleasa sa este o fosta anchetatoare, scrie life.ru.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- ''Stiu ca acordati personal o atentie deosebita dezvoltarii relatiilor ruso-chineze. Suntem in contact permanent cu dumneavoastra. Sunt bucuros sa va pot primi in Rusia'', i-a spus Putin lui Xi Jinping in debutul intalnirii lor. In acest context, presedintele rus a mentionat ca volumul schimburilor…