Stiri pe aceeasi tema

- Corpul Garzilor Revolutionare din Iran (IRGC) a retinut un petrolier strain in Golful Persic, nava ce transporta 700.000 de litri de combustibil, a informat astazi televiziunea naționala iraniana, fara a preciza carui stat aparține. "Unele forte navale ale IRGC au oprit un petrolier strain in Golful…

- Politia a evacuat vineri peste 6.000 de locuitori din orasul Whaley Bridge dupa ce un baraj a fost grav avariat in urma ploilor abundente cazute in ultimele zile in centrul Marii Britanii, care ameninta sa se rupa, potrivit Reuters.

- Autoritațile austriece au anunțat joi ca au emis un mandat european și internațional de arestare pe numele unui agent al serviciului secret al armatei Rusiei, temutul GRU, suspectat ca a derulat operațiuni de spionaj în Austria în contact cu un militar austriac, timp de trei decenii, scrie…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca întâlnirea cu prim-ministrul britanic Theresa May în cadrul summitului G20 ar putea fi un prim pas în repararea relațiilor dintre Marea Britanie și Rusia, în urma disputei privind otravirea agentului rus Serghei Skripal, relateaza…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- 'Nu, nu ne vom schimba comportamentul, pentru ca singurul lucru pe care il vrea Rusia sunt relatii avantajoase, bazate pe interese reciproce', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, insistand ca 'nu exista nimic reprobabil in aceasta conduita'. 'Insa cei care se comporta altfel…

- "Din nefericire, nu pot sa-mi amintesc de vreun aport la dezvoltarea relatiilor bilaterale intre Rusia si Marea Britanie. Este mai degraba invers, mandatul premierului May constituie o perioada foarte complicata in relatiile noastre", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Refuzand…

- Politia britanica a anuntat marti ca a fost inculpat barbatul care a aruncat cu milkshake asupra lui Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, relateaza agentia Reuters. Farage, unul dintre politicienii de frunte din campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a fost stropit din cap…