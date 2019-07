Poliţist bătut în timpul unei intervenţii, ajuns pe masa de operaţii Biroul de presa al IPJ Harghita a informat, vineri seara, ca in urma unui apel de urgenta care sesiza comportamentul deosebit de agresiv al unui localnic de 47 de ani, care se manifesta la sediul Primariei Zetea, un echipaj, format din trei politisti, s-a deplasat la fata locului, pentru aplanarea conflictului si lamurirea starii de fapt. La vederea politistilor, barbatul respectiv a devenit si mai agresiv si l-a lovit cu genunchiul pe unul dintre agenti, apoi a scos un cutit, cu care ii ameninta pe cei prezenti. Scandalagiul nu a raspuns somatiilor nu a raspuns somatiilor Intrucat agresorul nu s-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se caza in hoteluri și pleca fara sa plateasca a fost trimisa la inchisoare, pentru un an și patru luni. Femeia din Suceava era urmarita internațional și a fost ridicata de polițiști dintr-un hotel din Miercurea Ciuc. De acolo, a fost cazata in Penitenciarul Miercurea Ciuc. Purtatorul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, in zona intervine un echipaj de la Miercurea Ciuc, pentru degajarea carosabilului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca nicio masina nu a fost avariata si ca circulatia…

- Un adolescent de 15 ani, din Ungaria, a murit, luni, la Centrul Wellness de la Baile Tusnad, dupa ce a suferit un stop cardiorespirator, in cauza fiind deschis un dosar penal. 'Aseara (luni seara n.r.), in jurul orei 17,30, la un centru SPA din statiunea Baile Tusnad, un adolescent de 15 ani, din…

- Un elev de la o unitate de invatamant din Baia Mare a ajuns la politie dupa ce a devenit agresiv cu politistii. Acestia intervenisera in urma unei sesizari potrivit careia elevul respectiv distrugea bunuri din sala de clasa. “Un echipaj de ordine si siguranta publica a intervenit ieri, dupa ce a fost…

- Trenul international Brasov - Budapesta a lovit mortal un urs, la Baile Tusnad, marti seara, dar incidentul nu a perturbat traficul feroviar, potrivit agerpres.ro.Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca trenul care a lovit animalul este Korona, care pleaca de la…

- Trenul international Brasov - Budapesta a lovit mortal un urs, la Baile Tusnad, marti seara, dar incidentul nu a perturbat traficul feroviar. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca trenul care a lovit animalul este Korona, care pleaca de la Brasov si merge…

- Un barbat de 56 ani, din comuna Lunca de Sus, a decedat, marti, dupa ce a fost lovit de arborele pe care l-a taiat, evenimentul avand loc intr-o zona impadurita, la limita dintre judetele Harghita si Bacau, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca barbatul si sotia sa se aflau, luni, la casa lor de vacanta si, la un moment dat, victima a plecat in padure sa aduca lemne de foc. Sotia sa l-a asteptat mai multe ore si, cand a vazut ca nu se intoarce, a mers sa-l caute,…