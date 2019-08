Polițist atacat cu o macetă, în Londra. Are doar 28 de ani Un politist din Londra a fost atacat cu o maceta joi seara de un barbat de 56 de ani si se afla intr-o 'stare grava, dar stabila', a anuntat politia, potrivit dpa. Politistul in varsta de 28 de ani, care a fost ranit la mana si la cap, este internat in spital 'intr-o stare grava, dar stabila', a precizat politia metropolitana intr-un comunicat. 'Se estimeaza ca ranile suferite nu ii pun viata in pericol', se mai mentioneaza in textul citat. Un barbat de 56 de ani a fost acuzat de tentativa de crima si posesie a unei arme de atac si urmeaza sa compara in fata unei instante din Londra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer de poliție a fost înjunghiat de mai multe ori, inclusiv în zona capului, în timp ce încerca sa opreasca un vehicul în Londra, dar autoritațile au transmis ca ranile nu îi pun viața în pericol, informeaza BBC News, citat de Mediafax.Ofițerul, în…

- Un ofițer de poliție a fost injunghiat de mai multe ori, inclusiv in zona capului, in timp ce incerca sa opreasca un vehicul in Londra, dar autoritațile au transmis ca ranile nu ii pun viața in pericol, informeaza postul BBC News.Ofițerul, in varsta de 28 de ani, a fost atacat, joi, in timp…

- ​Un tânar care gonea cu bolidul sau pe strazile unui cartier select al Londrei a intrat în mai multe mașini de lux dupa ce a pierdut controlul volanului. Accidentul a fost soldat cu o singura victima, șoferul care a produs accidentul, acesta fiind transportat la spital în stare stabila,…

- Al doilea aeroport ca marime din Marea Britanie, aeroportul Gatwick, din apropierea Londrei, a anunțat miercuri seara ca iși suspenda toate zborurile din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului aerian. „Din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului aerian in turnul de…

- Un barbat a escaladat luni cu mainile goale celebrul The Shard din Londra, cel mai inalt zgarie-nori din Marea Britanie, au anuntat Politia londoneza si compania care administreaza acest imobil, informeaza AFP. Politia a dezvaluit ca a fost prevenita la ora locala 05:15 (04:15 GMT) in…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze…

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…