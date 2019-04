Pe imagini se vede cum barbatul nu are nicio sansa in fata vantului care sufla cu putere. Degeaba se chinuie sa stea in picioare, ca rafalele il imping pe marginea drumului, iar la un moment dat barbatul aluneca si cade.



Reuseste cu greu sa se ridice si dupa ce face cu mare grija cativa pasi, reuseste sa ajunga in fața TIR-ului deraiat si sa directioneze traficul.



In loc de primavara, sudul statului Minnesotta se confrunta de doua zile cu ninsori abundente. Sute de scoli au fost inchise, iar pe sosele s-au inregistrat sute de accidente.