Politikix. Un nou record parlamentar: Ședință în trei Parlamentarii romani au realizat un nou record. Au ținut o ședința de plen in doar trei persoane. A fost o ședința de interpelari. Reprezentantii guvernului, de obicei secretarii de stat, trebuie sa spuna cum au rezolvat problemele oamenilor transmise de alesi. Munca unui parlamentar se cuantifica si prin aceste interpelari catre ministri, pe langa legile initiate si dezbaterile din plen si comisii. Cei mai multi dintre senatori si deputati transmit intrebarile in scris si n-au chef sa mai stea o ora la sedinte. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- ITM Teleorman atrage atentia: nu se mai percep comisioane pentru plasarea fortei de munca in strainatate in Economie / Activitatea de plasare forța de munca in strainatate poate fi desfasurata de un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica, potrivit normelor legale in vigoare. Incepand…

- REGLEMENTARI…Angajatii vasluieni vor primi nota de lichidare din partea firmelor in care au fost angajati, la finalul unui contract de munca. Parlamentarii au facut o modificare la Codul muncii, prin care angajatorii vor elibera la incheierea unui contract de munca o nota de lichidare pentru angajat,…

- Premierul Viorica Dancila a stabilit un nou record, de cand este la Palatul Victoria! In ședința de miercuri, Dancila și miniștrii ei au aprobat 6 OUG, fața de 5, cat era precedentul record. Totul se intampla in timp ce Liviu Dragnea se judeca cu DNA, la ICCJ. STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele…

- La 21 martie 2008, grupul Ford Motor Company a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de actiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova si a demarat o investitie initiala de peste 675 de milioane de euro prin care aceasta unitate de productie urma sa se transforme intr-o fabrica de inalta…

- In ședința Consiliului National al OAMGMAMR au fost dezbatute și adoptate o serie de hotarari privind activitatea asistenților medicali și moașelor și a fost anunțata alegerea lui Mircea Timofte in funcția de președinte ENC. Reprezentanții asistenților medicali și moașelor din toata țara s-au intalnit…

- Reprezentanții companiei Rombat și cei ai Sindicatului Rombat au semnat, vineri, un nou Contract Colectiv de Munca. Dupa patru zile de negocieri, cele doua parți au convenit asupra unei creșteri de 6% a salariilor brute, iar sporul de vechime și cel de incurajare pentru personalul muncitor, in valoare…

- VESTI PROASTE…Parlamentarii au votat noile modificari ale Codului Muncii iar angajatorii vasluieni vor plati cu varf si indesat daca sunt prinsi cu angajati fara contract de munca. Conform noilor modificari, angajatorii vor fi amendati cu 20.000 de lei pentru fiecare angajat gasit cu nereguli la contractul…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis deputatii.Citeste si: DNA da o NOUA LOVITURA: Un primar…

- Reprezentanții primariei anunța ca in zilele de 19 și 20.03.2018, intre orele 09.00 – 14.00, in Poligonul de tragere de garnizoana Micești, Serviciul Poliția Locala al municipiului Alba Iulia, va executa o ședința de tragere cu armamentul din dotare. Pe timpul tragerilor, accesul populației, pe caile…

- Șansa pentru șomerii din județ. Saptamana viitoare, una dintre cele mai mari societati buzoiene va organiza, cu sprijinul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca, o bursa a locurilor de munca, pe 21 martie. Evenimentul va avea loc la unitatea de pe Bulevardul Balcescu a institutiei buzoiene si…

- Noile tarife la gazele naturale pentru anul 2018 vor fi anunțate vineri, 16 martie. Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica urmeaza sa se întruneasca în sedinta publica, scrie IPN. La dezbaterea de saptamâna trecuta,…

- Reprezentantii vamali francezi au confiscat in 2017 mai mult de noua tone de cocaina, un record. Captura record poate fi pusa in paralel cu crestearea de 50% a plantatiilor de coca in Columbia, principalul producator de cocaina din America de Sud, relateaza Le Monde .

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, se va intalni, marti, cu reprezentantii Sanitas, care au anuntat inceperea conflictului de munca si chiar declansarea grevei generale. Pintea spunea ca declansarea grevei ar fi o ipocrizie din partea sindicatelor, ca actiunile de protest anuntate nu se justifica,…

- Dan Negru revine in atenția mass-media cu noi declarații șocante. Deși este un prezentator de succes, bate record dupa record in materie de ratinguri, prezentatorul le pesimist in privința viitorului televiziunii.

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, arata un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca, transmite Reuters.

- Comunicat ITM Gorj: O spalatorie auto din municipiul Targu-Jiu va fi sanctionata cu o amenda de 48.000 de lei pentru folosirea in activitate a unor angajati fara intocmirea unui contract individual de munca. In timpul unui control efectuat astazi, cu sprijinul Inspectoratului Judetean de Politie…

- Miercuri va avea loc o noua sedinta a comisiei de negociere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, in vederea elaborarii noului Contract Colectiv de Munca. Sindicatele au cerut la sedinta de vinerea trecuta ca miercuri sa li se puna la dispo...

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de tip cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati anunta ca efectueaza verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia in perioadele cu temperaturi extreme scazute pentru protectia persoanelor…

- Euro a crescut cu 0,14 bani, pana la 4,6609 lei. Moneda unica nu a avut o cotatie mai mare din ziua de 26 ianuarie, cand BNR afisa 4,6658 lei pentru un euro. Dolarul s-a apreciat cu 2,24 bani, pana la 3,7530 lei. Francul elvetian s-a intarit de la 4,0452 la 4,0471 lei, iar lira sterlina…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze “defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale legii salarizarii…

- Parlamentarii PSD Bacau se vor implica in derularea Planului Național de Dezvoltare Locala (PNDL 2), a decis sambata conducerea social-democraților, in ședința Comitetului Executiv Județean (CEX). Ședința CEX a fost urmata de o conferința de presa,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Reprezentanții sindicatelor din Caile Ferate Romane au comemorat 85 de ani de la sangeroasa greva de la Atelierele Grivița. In 16 februarie 1933, ceferiștii cereau condiții de munca mai bune. Vineri, in fața Ministerului Transporturilor, ceferiștii de astazi cer același lucru: condiții de munca mai…

- Reprezentantii firmei baimarene EDS ELECTRIC demareaza implementarea unui proiect cu finantare europeana, in valoare de peste 1,5 miloane lei, din care 889 mii lei reprezinta bani nerambursabili. Prin respectivul proiect se urmareste dezvoltarea durabila si competitiva a activitatii de prestare a serviciilor…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor. Potrivit unui comunicat transmis de…

- Reprezentantii sindicatelor din penitenciare au mers, vineri, la negocieri la Ministerul Justitiei, fiind nemultumiti de conditiile de munca si de deficitul de personal. Intre timp, ministrul Justitiei a facut un bilant, pe Facebook, al masurilor luate pentru modenizarea inchisorilor.

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta comuna de plen, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. …

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.

- Alesii revin la munca. Pe data de 1 februarie incepe o noua sesiune parlamentara. Care sunt prioritatile legislative ale acestei sesiuni și cum arata schimbarile aflate pe surse la nivelul conducerii grupurilor politice, a explicat reporterul TVR Marius Vulpe.

- Sindicatele si administratia Complexului Energetic Oltenia au inceput sa puna la punct regulamentul dupa care se vor desfasura sedintele de negocieri privind noul Contract Colectiv de Munca. Discutiile intense vor demara de saptamana viit...

- In luna decembrie 2017 inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca au verificat 195 agenti economici atat in municipiul Ploiesti cat si in judet, dintre acestia fiind sanctionati contraventional 28 angajatori, aplicandu-se 34 sanctiuni contraventionale agentilor economici,…

- Consilierul local FDGR Cristian Macedonschi a atras atenția in cadrul ședinței de Consiliul local Brașov, din data de 26 ianuarie, ca municipalitatea trebuie sa fie proprietar asupra pasajului din Centrul Civic din Brașov, de langa biserica de lemn. „Astfel, trebuie analizat cum a ajuns Tunele S.A.…

- O sedinta a parlamentarilor ALDE la care participa si premierul desemnat Viorica Dancila este in desfasurare, duminica, la sediul central al ALDE, pentru prezentarea detaliata a programului de guvernare, relateaza Agerpres.

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet, s-au reunit, duminica, in sedinta, anunta Agerpres. Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de…

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet s-au reunit duminica, in sedinta.Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de premierul…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Numarul somerilor este mai mic la Constanta decat in multe alte zone ale tarii. Iata vestea buna adusa de reprezentantii AJOFM la inceput de an. Pentru cei care nu si-au gasit inca un loc de munca, Agentia are in desfasurare, de-a lungul intregului an, 28 de cursuri de calificare si recalificare atat…

- Tanarul a fost transportat de urgenta la spital, iar starea lui este critica. Rudele incearca acum sa-si dea seama cum a fost posibil ca tanarul sa fie ranit. Reprezentantii ITM au declansat o ancheta si urmeaza sa stabileasca cine se face vinovat de incident. Citeste si Un mort si…

- Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza pentru acest an o crestere de 15% a afacerilor fata de anul trecut, cand cifra de afaceri a companiei a ajuns la 25,7 mil. euro. Reprezentantii companiei spun ca in continuare…

- Liviu Dragnea: „Președintele a ales stabilitatea” Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila premier al Romaniei. Șeful PSD Liviu Dragnea i-a mulțumit pentru decizia luata. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca „intrarea într-o criza politiva ar fi fost…

- Horoscop In Romania legislația este o arcana, legile sunt nenumarate, des schimbate și nu sunt corelate, se suprapun și se contrazic. Corpul de legiuitori este incompetent, saracii magistrați incearca cu greu sa se descurce in jungla de legi scose pentru interese efemere de grup și partid, nu pentru…

- In magazine, clientii pot observa deja o scumpire de cativa bani a painii si a produselor de panificatie, astfel ca cel mai ieftin sortiment, franzela de 1 leu, a ajuns sa coste peste aceasta suma. Reprezentantii industriei confirma ca painea s-a scumpit si nu exclud majorari de preturi si in continuare.…

- Lia Olguța Vasilescu anunța variantele de premier PSD. Ministrul Muncii a declarat, marți, la sediul central al PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca șanse de a fi nominalizați pentru șefia Executivului au și Șerban Nicolae, Mihai Fifor dar și Ecaterina Andronescu. ”Ca varianta,…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu.Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…

- Companiile poloneze au creat 254.000 de locuri de munca in perioada ianuarie-noiembrie 2017, cel mai ridicat nivel din 2007, cand au fost create 238.000 de noi pozitii, scrie Warsaw Voice. In sectorul manufacturier au fost create 92.000 de noi locuri de munca, in timp ce in sectorul serviciilor…

- Numarul persoanelor ocupate in Germania a atins in 2017 cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, prezenta imigrantilor permitand primei economii europene sa contracareze efectele imbatranirii populatiei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Conform cifrelor provizorii publicate de Oficiul federal…

- Parlamentarii doresc combaterea hartuirii morale la locul de munca, prin reglementarea acesteia in legislatia nationala, fapta putand fi sanctionata disciplinar, contraventional si chiar penal. In acest sens, la Senat a fost pus in dezbatere publica, in data de 20 decembrie, propunerea legislativa pentru…

- Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria. La discutii participa si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei…