- Senatorii rusi au aprobat miercuri nepopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Senatorii ar trebui sa dezbata, marți, o initiativa prin care s-ar putea interzice folosirea in spatiile publice a tigarilor electronice. Intre timp, autoritatile din Marea Britanie vor sa ii incurajeze pe tinerii fumatori sa foloseasca noul tip de dispozitive in locul tigarilor clasice.

- Senatorii au decis, in ședința de plen de miercuri, cu unanimitate de voturi, ca luni, 10 septembrie, sa lucreze in teritoriu, pentru a participa la deschiderea anului școlar, scrie Mediafax."Este deschiderea anului scolar, parlamentarii vor fi prezenti in teritoriu la aceste activitati. Am…

- La nunta lui Valentin Stefan Dragnea au fost invitati toti membrii Guvernului, de la ministri, secretari de stat si subsecretari de stat, pana la numerosi directori si functionari din ministere, dar si directori de agentii si institutii deconcentrate aflate in subordinea sau sub coordonarea ministerelor,…

- Camera superioara a parlamentului polonez a adoptat un amendament care deschide calea catre numirea viitorului presedinte al Curtii Supreme de catre Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, in pofida...

- Senatorii care face part din Biroul Permanent au primit astazi un mesaj în care sunt convocati joi seara la o sedinta. Informatia este confirmata si de Vlad Alexandrescu, senator USR, care a si postat mai multe detalii pe pagina de Facebook.

- Cabinetul Dancila se reuneste in mai putin de trei ore, in sedinta saptamanala care de obicei avea loc miercurea sau joia. Atentia opiniei publice asupra agendei acestei sedinte este cu atat mai mare, cu cat in spatiul public s-a vehiculat intens, in ultimele zile, faptul ca Executivul ar pregati o…

- ALDE da asigurari ca nu este promotorul unei Ordonanțe de urgența pe amnistie și grațiere. ”Intrebați la PSD!, a spus purtatorul de cuvant al ALDE, luni, dupa ședința conducerii partidului. ”Aceasta ordonanța nu se da”, a spus Varujan Vosganian. El a precizat ca nu are niciun mandat sa spuna daca se…