- Inelul cu capul de bour de pe stema Moldovei pe care l-a purtat un deputat la 27 Martie 1918 și stiloul cu care Pan Halipa a semnat actul Unirii sunt expuse, in premiera, la Muzeul Național de Istorie a Romaniei.

- Implinirea a 100 de ani de la infaptuirea unirii Basarabiei cu Romania le-a insuflat autoritatilor locale din Mischii dorinta de reunire cu Republica Moldova. In sedinta extraordinara a Consilului Local Mischii, care a avut loc ieri, consilierii locali, in frunte ...

- Celebrarea a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia de catre Parlament a fost prilej de declaratii unioniste pentru sefii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dar si de prudenta, cum a fost cazul prim-ministrului Viorica Dancila si al presedintelui Klaus Iohannis,…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal(TNL) s-a reunit intr-o ședința istorica festiva cu Tineretul Partidului Liberal Democrat, Tineretul Partidului Acțiune și Solidaritate și Tineretul Platformei Demnitate și Adevar din Republica Moldova, la…

- Mesajul presedintelui la un secol de la unirea Basarabiei cu Romania Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul României. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest…

- "Prin propaganda se incearca sa se arate cetatenilor nostri ca locul lor nu este in marea familie europeana" Presedintele Parlamentului a tinut un discurs in plenul Parlamentului Romaniei! "La 100 de ani de la Actul Unirii din 1918, spre mare regret, avem de a face, iarasi, cu dorinta unora de a decide…

- "Va propun, sub inspiratia evenimentelor de acum un secol din Basarabia, sa incercam sa aprindem in noi insine pasiunea pentru democratie care i-a animat pe ilustrii nostri inaintasi de la Chisinau si sa nu ne amagim: hotarul de pe Prut nu va disparea datorita talentului nostru diplomatic sau stiintei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova.”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- „Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic și patriotic care face cinste elitelor vremii și tuturor celor care l-au visat și au lucrat pentru infaptuirea lui. Este unul dintre acele momente…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj la aniversarea a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania in care vorbeste despre ”gestul politic si patriotic care face cinste elitelor vremii” si despre faptul ca, ”in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor, Romania a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu participa la sedinta festiva a Parlamentului, cu ocazia aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania. In schimb, acesta a transmis marți, 27 martie, un mesaj.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Aniversam astazi 100 de…

- DECLARAȚIE POLITICA Anul 1918 a fost pentru istoria constituționala a statului roman un an cu semnificații deosebite. Acum o suta de ani, Basarabia, prima provincie romaneasca, a votat unirea cu Patria-Mama Romania. In istorie nu este nimic intamplator. Drumul pana la infaptuirea Unirii nu a fost ușor.…

- Pe 27 martie 1918 Sfatul Tarii a votat unirea Basarabiei cu Romania, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu Romania. Au urmat celelalte provincii romanești – Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina – spre sfarșitul anului 1918, fiind creata Romania Mare.

- Astazi, 27 martie 2018, Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, este, pentru prima data, oficial, zi de sarbatoare naționala in Romania. Initiativa legislativa devenita lege anul trecut, prin votul majoritatii deputatilor, apartine deputatului Eugen Tomac, presedinte executiv al Partidului Miscarea Populara.…

- Azi se implinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, moment in care iluzia reintregirii este folosita ca magnet electoral. La Chisinau, politicienii romani si moldoveni au confiscat patriotismul autentic al basarabenilor in scop personal: au demarat campania electorala pentru alegerile parlamentare…

- Si daca o singura casa de peste Prut are un roman in ea, atunci e datoria Romaniei sa ii fie alaturi, intr-un moment in care dusmanii mai mari ai tarii nu mai vin din afara, ci din interior, aici unde exista si buni romani, si tradatori de tara. O spune academicianul Alexandru Surdu, intr-un discurs…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule primar Gheorghe Falca, suntem in anul Centenarului Marii Uniri, in orașul in care a fost gandita unirea. Este pregatit Aradul sa se ridice la inalțimea statutului de capitala politica a Marii Uniri? GHEORGHE FALCA. Sigur ca da! Rolul Aradului in Marea Unire face parte din…

- Marea Adunare Centenara a adunat 100 de mii de romani in Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau. Pe 25 martie s-a vorbit și s-a cantat despre Unire. La celebrarea celor 100 de ani care se implinesc de la Marea Unire din 1918 a fost prezent și ex-președintele Romaniei – Traian Basescu.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.…

- Fostul presedinte Traian Basescu le-a transmis un mesaj dur politicienilor moldoveni, in cadrul unui discurs sustinut la Straseni, primul raion din Republica Moldova care a votat Declaratia simbolica de Unire cu Romania. El le-a promis moldovenilor ca va reveni in Moldova si va demonta toate minciunile.Citeste…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a declarat ca actualul Guvern PSD are, anul acesta, cu totul alte preocupari decat aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Bogdan Gheorghiu a amintit ca la data de 27 martie 1918 Basarabia vota unirea cu Regatul Romaniei, urmata la 28 noiembrie de ...

- Academia Romana, prin Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I. C. Bratianu", organizeaza luni, 26 martie 2018, sesiunea omagiala cu tema "Romania si Republica Moldova. Ieri, azi si maine". Manifestarea va avea loc in Aula Academiei Romane, intre orele 10-12. In cadrul sesiunii…

- Teodor Baconschi, fostul ministru de externe al Romaniei in perioada 2009-2012, fost ambasador roman la Vatican, si-a lansat la Timisoara cea mai noua carte, „Mic almanah al marilor oameni (pe care i-am cunoscut)”. Intalnirea cu timisorenii a avut loc la Biblioteca Centrala a Universitatii de Vest.

- Incepand cu 21 aprilie va fi organizat un sondaj privind unirea Republicii Moldova cu Romania in Chișinau. Consultarea publica, prima de acest gen de la declararea indepenenței R. Moldova in 1990, va fi organizata de Centrul Social-Politic European (CSPE). Mai mulți experți locali și internaționali…

- Casa de Cultura din Odobești organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Țarii din Chișinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenești cu Regatul Romaniei. Pentru acest eveniment…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va lua (...)PNL, asa cum a fost in…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Scriam saptamana trecuta ca in Basarabia - in anul Centenarului - a inceput o miscare unionista fara precedent. Ca, pana in prezent, peste 100 de comune din Republica Moldova au anuntat prin reprezentantii lor alesi ca doresc Unirea cu Romania! Si ca in Romania nimeni nu scrie niciun rand de acesta…

- Cum ar avolua economia țarii dupa Reunificare? Marimea pieței va determina un val de investiții private, tendința de a ocupa o piața libera pâna acum va aduce cel puțin extinderea firmelor prezente în România dincolo de Prut, investițiile care vor fi demarate în…

- Pe 27 martie, romanii aniverseaza implinirea a 100 de ani de la Unirea cu Basarabia motiv pentru care Televiziunea Romana lanseaza campania „Generatia Unirii“, prin care reaminteste biografiile celor mai importanti artizani ai Unirii Basarabiei cu patria.

- Televiziunea Romana lanseaza campania „Generatia Unirii”, realizata de TVR Moldova in colaborare cu Stirile TVR, in contextul implinirii, pe 27 martie, a 100 de ani de la unirea cu Basarabia. Programele speciale din cadrul acestui proiect vor putea fi urmarite si la TVR 1 si TVRi. In cadrul campaniei…

- In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire.…

- Institutul Cultural Roman (ICR) „Mihai Eminescu” la Chișinau in colaborare cu Liceul „Ion Creanga” din Soroca, Direcția de invațamant a Raionului Soroca și Asociația culturala ”Grigore Vieru” din Soroca organizeaza, in cadrul manifestarii „100 de ani de la Marea Unire”, miercuri, 28 martie 2018, la…

- 'Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre cei 36 de primari care au votat unirea cu Romania. Va urez bun venit', a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Prezenta primarilor basarabeni a fost salutata…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice. …

- 173 de profesori și cateva zeci de elevi au participat, ieri, la cea de a doua ediție a Simpozionului Internațional ”Unirea Principatelor Romane”, organizat de Colegiul Național Emil Botta Adjud. In sala de festivitati a unitații de invațamant s-au desfasurat lucrarile simpozionului, la care au participat,…

- Ca parte a programului de celebrare a Centenarului Marii Uniri in acest an, Institutul Cultural Roman din Londra organizeaza, in seara zilei de 23 ianuarie, un eveniment dedicat Unirii Principatelor Romane, intitulat “Romanians Unite: The First Act”, care iși propune sa ofere o dubla perspectiva, romana…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Gorjenii nu vad cu ochi buni instabilitatea guvernamentala si desele schimbari de premier de la Palatul Victoria. Oamenii sunt de parere ca politicienii din PSD ar trebui sa se concentreze mai mult pe proiecte de dezvoltare a tarii si nu pe dispute politice interne care afecteaza imaginea Romaniei.…

- "Intrebarea la care trebuie sa raspunda ei intre ei și apoi sa ne raspunda și noua, ca sa știm daca se mai poate avea incredere in ei, este urmatoarea: cum au ajuns Grindeanu și Tudose premieri? A fost un compromis cu statul paralel? Sau statul paralel le captureaza premierii și ii invarte cu cheița?…

- Bogdan Chirieac: "Fundamental in acest moment este daca onorata conducere a PSD este dispusa sa lupte cu statul paralel sau sa se salveze ei, pe persoana fizica de statul paralel?" "Excepțional. A spus domnul Chirieac ceva de vis, aproape de perfecțiune, " a replicat imediat Mugur Ciuvica. …

- La 100 de ani de la Marea Unire, un conflict diplomatic romano-maghiar a izbucnit ca urmare a atacurilor dure date de premierul Mihai Tudose la incercarile etnicilor maghiari de a obține autonomie teritoriala-locala-culturala.

- Aceasta a declarat ca este ciudat ca Bogdan Despescu i-ar fi zis premierului, dupa cum citeaza Mihai Tudose, ca nu știa despre cazul lui Eugen Stan. In acest context, Ecaterina Andronescu intreaba cum de premierul știa ca Eugen Stan "a incurcat femeia" atunci cand a facut o agresiune in 2016.…

- Manifestația s-a desfașurat pe podul feroviar in prezent dezafectat care facea legatura intre localitatea vasluiana Falciu și orașul Cantemir din Republica Moldova. Mulțimi de oameni din Romania și Republica Moldova au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre…