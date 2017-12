Politikix: Parlamentarii au trecut la colindat

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au fost colindati astazi de copiii veniti tocmai din Cluj pentru a le ura sarbatori fericite. Colindatorii au fost invitati si in plenul Camerei Deputatilor, sa le cante alesilor inainte sa voteze bugetul de stat pe 2018, iar cei mici i-au indemnat sa cante cu

- Parlamentarii au primit colindatorii in plen, in ultima zi de munca din acest an. Este vorba despre Clubul de Folclor din Cluj Napoca, care cuprinde copii de toate varstele. Aceștia i-au incantat pe aleși cu cantece tradiționale, și i-au invitat sa li se alature, in timpul melodiei ”O, ce veste minunata”.…

- Înainte de sedinta de plen în care s-a votat bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, în sala de plen au colindat copii de la Clubul de folclor din Cluj Napoca. Multi dintre senatori si deputati au filmat cu telefoanele pe tot parcursul momentului artistic. La…

- Camera Deputatilor da vot final, miercuri, pe un proiect ce elimina, de pe lista de incompatibilitati pentru alesi locali, prefecti, parlamentari si ministri, calitatea de “comerciant persoana fizica”. Acestia vor putea astfel primi bani de pe urma unor activitati. Initiatorii proiectului, parlamentari…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de "modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are"."PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- Parlamentarii PSD de Hunedoara: Natalia Intotero, Laurențiu Nistor, Ilie Toma, Sorin Marica, Marius Surgent, Cristian Resmerița și Viorel Salan, cu The post Oamenii ies in strada, la Deva appeared first on replicahd.ro .

- Comisia Speciala dezbate amendamentele depuse la Codurile penale Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Agerpres. Parlamentarii din Comisia Speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, vor dezbate, în aceasta dimineata, amendamentele depuse la cele trei legi ale justitiei: statutul…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, legea bugetului de stat pentru anul 2018 si cea a bugetului asigurarilor sociale, rapoartele adoptate in Comisiile reunite de buget-finante, fiind criticate de opozitie. Legea bugetului de stat care urmeaza sa fie supusa dezbaterii plenului reunit al Parlamentului…

- Donald Tusk este presedintele Consiliului European, devenita institutie oficiala a UE în 2009 si care reuneste sefii de stat si de Guvern. Consiliul Uniunii Europene sau consiliul de ministrii este parte a legislativului UE, iar România va prelua în 2019, pentru șase luni…

- Modificarile pe care parlamentarii PSD-ALDE vor sa le aduca Legilor Justiției au starnit o revolta in randul politicienilor din cadrul USR și PNL, dar și in randul societații civile. Posibila introducere a obligativitații de a inștiința suspecții de diverse infracțiuni de inceperea anchetei in ceea…

- Parlamentarii USR din comisia speciala pentru legile din sfera justitiei au avertizat joi cu privire la urmarile pe care le-ar avea modificarile la Codul de procedura penala si Codul penal propuse de cei de la PSD, ALDE si UDMR, una dintre acestea fiind, potrivit acestora, faptul ca nu s-ar mai putea…

- Ministrul Mediului: Noul timbru de mediu, in prima parte a anului 2018 Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat marti, in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru…

- Parlamentarii vor sa le interzica scolilor sa mai blocheze posturile de titular pentru profesorii care isi gasesc alte joburi si aleg sa plece. In acest moment, un dascal titular poate bloca un post chiar si zece ani daca alege sa plece sa predea la alta scoala sau sa iasa efectiv din sistem.

- Astazi se vor relua discutiile pe legile Justitiei, mai exact pe Legea 304 privind organizarea judiciara. Parlamentarii din comisia speciala vor sa bage in plenul Camerei si a doua lege a Justitiei, pentru...

- În ziua în care parlamentarii s-au întrecut în omagii aduse Regelui Mihai, câteva întrebari simple despre viata sa i-au pus în mare dificultate. Politicienii noștri dovedesc ca nu știu cum îi chema pe parinții Regelui Mihai, când a devenit…

- Parlamentarii USR intenționeaza sa atace la Curtea Constituționala o propunere legislativa inițiata de doi deputați PSD și unul de la ALDE, introdusa joi in mapa Biroului permanent al Camerei Deputaților, daca aceasta va fi adoptata, a anunțat, miercuri, președintele Uniunii, deputatul Dan Barna.…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, preluata…

- Mai multi parlamentari PMP au depus la Parlament o initiativa legislativa prin care sa fie inclusi in ceremoniile oficiale de depunere de coroane de flori si parlamentarii, alesii locali si judeteni, partidele neparlamentare, precum si asociatiile si fundatiile. Propunerea legislativa modifica si completeaza…

- O lectie de bune maniere,asa se numeste piesa pe care Maia Morgenstern a jucat-o în Parlamentul României. O premiera. Daca senatorii si deputatii n-au mai ajuns pe la teatru, a venit teatrul la ei. O piesa ca un joc, care atrage atentia asupra atrocitatilor comise asupra evreilor.…

- Parlamentarii PNL au elaborat propria rezolutie a Parlamentului, dupa scrisoarea transmisa marti de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, care contine patru puncte si se refera la voința de a continua parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, de a garanta, prin acțiunea sa legislativa,…

- Hipodromul Ploiesti a gazduit, duminica, o noua reuniune oficiala de trap, in cadrul careia au avut loc cinci curse, cu „main event” Premiul de Toamna, intrecere cu nu mai putin de zece cai la start. Cursa zilei a fost extrem de interesanta si a avut in prim-plan trei armasari – Badie VF, Beatrice VF…

- Parlamentari multi, 465, angajati si mai multi, vreo 3000 în total, lifturi putine. Vreo 15. Asa se face ca senatorii si deputatii asteapta, uneori minute bune ca sa ajunga dintr-un loc în altul. O problema veche, pe care alesii n-au reusit s-o rezolve de mai bine de 15 ani. Unii parlamentari…

- USR a depus peste 5000 de amendamente la legea legata de split TVA care ajunge pe masa Comisiei de buget. Parlamentarii formațiuni recunosc ca nu vor putea opri adoptarea legii avand in vedere majoritatea din parlament dar spun ca așa macar pot face grea viața partidelor aflate la guvernare și pot iniția…

- Dupa cititea motiunii de cenzura a vorbit prim ministrul Mihai Tudose. Dupa acest moment, parlamentarii coalitiei de guvernare au parasit sedinta. Ei au mai facut acest lucru in deschiderea sedintei. Insa, cand si-au dat seama ca urma sa vorbeasca premierul in fata unei sali goale s-au intors.…

- Comisia speciala privind justitia: Presedintele Romaniei nu va mai putea refuza numirea judecatorilor si procurorilor Parlamentarii din Comisia speciala privind justitia au modificat, miercuri, Statutul procurorilor si judecatorilor, astfel Presedintele Romaniei nu va mai putea refuza motivat o singura…

- Modificari privind cazierul fiscal Guvernul propune, printr-un proiect de lege aprobat in sedinta de miercuri, modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 39/2015 privind cazierul fiscal. Potrivit propunerii, se excepteaza înscrierea în cazierul fiscal al practicienilor în…

- Alesii PSD care fac parte din comisia ce vizeaza legile Justitiei, convocati in biroul lui Dragnea Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat miercuri pe alesii PSD, care fac parte din comisia ce dezbate Legile Justitiei, la ora transmiterii stirii fiind in biroul sau Florin Iordache, Serban Nicolae…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, marti, ca e impotriva participarii parlamentarilor la mitinguri, datoria acestora fiind sa faca legi, nu sa participe la asemenea actiuni. Declaratia vine in contextul in care PSD pregateste mai multe mitinguri in tara.

- Parlamentarii propun ca Institutul Național de Studii Economice și Sociale sa faca evaluarea coșului minim lunar trimestrial, iar salariile sa fie corelate din cand in cand, atat la stat, cat și la privat, in funcție de valoarea acestuia. Aleșii susțin ca necorelarea salariilor cu acest standard minim…

- Alesii puterii si opozitiei clujene, despre motiune. "Un gest disperat de a scoate Romania din captivitatea unui grup infractional organizat" PNL și USR au depus vineri, la Parlament, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Parlamentarii…

- Senatorul UDMR Harghita Tanczos Barna a declarat, pentru Agerpres, ca Uniunea propune majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit la autoritatile locale, pentru compensarea pierderilor ce vor fi provocate bugetelor locale prin reducerea de la 16 la 10% a impozitului pe venit, promovata in…

- Un lucru este cert. Social-democrații o țin din petrecere în petrecere. Poate ca așa se gasesc, de fapt, soluțiile pentru o criza: la o petrecere, la o bauta mica. Andreea Dumitrache și Robert Kiss au dezlegat misterul în ediția de duminica a "Politikix". Iata…

- Plenul reunit al Parlamentului i a desemnat drept consilieri la Curtea de Conturi, pentru un mandat de 9 ani, pe Vasile Gherasim si Bogdan Stan. Primul a fost primar PDL si de anul trecut este consilier al primarului general Gabriela Firea, al doilea a condus ANAF, pana a fost demis de premierul Mihai…

- Parlamentarii au gasit o cale prin care ar putea sa scape de acuzatia de trafic de influenta. Vor sa-și modifice statutul pentru a putea face lobby in favoarea unor firme, ceea ce acum le este interzis.

- Parlamentarii de la comisia SRI au avut parte astazi de o vizita surpriza. Fostul presedinte Traian Basescu a venit la Parlament, a intrat in sala unde comisia avea lucrari, insa nu a stat la audieri. La iesire, a marturisit jurnalistilor ca a venit doar sa-i salute pe parlamentari. Fostul…

- Parlamentarii din Comisia de ancheta privind arhiva SIPA au fost, ieri, protagonistii unor scene tragicomice la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Alesii voiau sa-si faca o impresie...

- Parlamentarii incearca sa stabileasca un prag de la care abuzul in serviciu. Alesii au discutat subiectul in comisia speciala care trebuie sa puna in acord Codul Penal cu mai multe decizii ale Curtii Constitutionale.

- Alesii au discutat subiectul in comisia speciala care trebuie sa puna in acord Codul Penal cu mai multe decizii ale Curtii Constitutionale. Deputatii UDMR au propus ca abuzul in serviciu sa fie incriminat daca paguba materiala este mai mare de 100.000 de lei. Pozitia UDMR mai este impartasita si de…

- Parlamentarii incearca sa stabileasca un prag de la care abuzul in serviciu sa fie considerat infractiune si deci pedepsit cu inchisoare. Alesii au discutat subiectul in comisia speciala care trebuie sa puna in acord Codul Penal cu mai multe decizii ale Curtii Constitutionale.

- Sorin Grindeanu nu pare sa aiba o audiere fara incidente. Parlamentarii din cadrul comisiei economice, industrii și servicii din Senat și a comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților l-au tras la raspundere pe fostul premier pentru situatia dezastruoasa de la…

- Daca Platon i-ar fi auzit pe parlamentarii noștri, probabil ca nu ar mai fi scris niciodata celebra carte Republica. În timp ce discipolul lui Socrate sustine ideea conform careia doar cei mai buni trebuie sa guverneze pentru binele societatii, alesii nostri au probleme reale în…

- Potrivit Legii administratiei publice locale 215 2001, pana la data de 31 martie 2017 alesii locali ar fi trebuit sa depuna la secretariatul Consiliului Local rapoartele de activitate, pe care functionarii Primariei ar fi trebui sa le afiseze pe site ul institutiei. Potrivit Legii administratiei publice…

- Parlamentarii pregatesc o adevarata "BOMBA” pe piața muncii! Salariații vor putea lucra de oriunde, chiar și de acasa. Recent, proiectul de lege a fost inițiat de catre Guvernul Romaniei.Proiectul de act normativ ar putea fi adoptat, marți, de Senat, cu unele simplificari. Citește AICI la…

- Mâncând pamântul. Asa fug deputatii când le pui cea mai simpla întrebare legata de activitatea lor. Cum voteaza si ce contine o lege pe care tocmai o dezbat în sedinta. Am ales o lege de interes pentru toti deputatii, una pe care au discutat- o mult. Legea…

- Dosarul Belina i-a speriat pe parlamentari. Alesii incep sa fie foarte atenti cand aproba transferul unor terenuri din proprietatea statului in cea a autoritatilor locale. Devin suspiciosi la fiecare proiect de lege si incearca sa fie siguri ca nu comit vreo ilegalitate. Totul dupa ce procurorii ancheteaza…

- Dupa ce subiectul legat de terenurile unde ar urma sa fie construit viitorul spital al Ploieștiului a incins spiritele in ședințele Consiliului Local Ploiești se pare ca aleșii au ajuns la concluzia ca ar fi bine sa fie analizata cu atenție atat propunerea liberalilor, cat și cea a grupului de consilieri…

- Mihai Gotiu, Liviu Plesoianu și Florin Catu, ei sunt cei trei care au speriat Parlamentul cu frezele lor rebele. Trei din totalul de 467 de senatori si deputati. Nu, nu fac parte dintr-o formatie Rock ci...

- Parlamentarii vor sa se sarbatoreasca și Ziua Prefectului. Potrivit proiectului de lege, depus la Senat, Ziua Instituției Prefectului ar urma sa aiba loc in data de 2 aprilie, prilej cu care autoritațile locale pot organiza activitați, iar Televiziunea Publica și Radioul Public vor include in programele…

- Soțul Magdei Vasiliu și-a pierdut actele in Italia. Prezentatoarea tv a povestit pe contul de socializare cum s-a lovit din nou de legislațiile din Romania. Magda Vasiliu a dezvaluit pe Facebook prin ce a trecut atunci cand a avut nevoie sa recupereze actele din Romania. Prezentatoarea tv a revoltata…