- Douazeci și șase de membri ai Comisiei Europene, sub presedintia Ursulei von der Leyen, care îsi va începe activitatea de la 1 noiembrie, vor fi audiați de europarlamentari, timp de trei ore, înainte de aprobarea sau nu a nominalizarilor acestora, scrie Rador, citând 24 CHASA.…

- Premierul Viorica Dancila sare in apararea Rovanei Plumb, careia Comisia Juridica a Parlamentului European i-a cerut sa clarifice unele neconcordanțe din declarația de avere. Șeful executivului de la București susține ca și reprezentanților altor state li s-au cerut explicații.

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Rovana Plumb, propusa comisar european pentru Transporturi ,careia, ca si altor nominalizati pentru noua Comisie europeana, Comisia juridica din PE i-a cerut explicatii suplimentare privind declaratia de avere, va fi audiata in 2 octombrie la ora 10 in comisia de specialitate a Parlamentului European.…

- Romania TV a difuzat, in premiera, informația ca Viorica Dancila a decis retragerea Rovanei Plumb din postura de candidat al Romaniei pentru funcția de comisar european, inlocuind-o cu fostul sau consilier, Marius Nica.In exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, premierul Viorica Dancila a infirmat…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- Partidele PNL si USR cer premierului Viorica Dancila retragerea Rovanei Plumb de pe lista comisarilor europeni. Ambele partide au anuntat astazi ca nu sunt de acord ca Rovana Plumb sa reprezinte Romania la Bruxelles.

- ​Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga nominalizarea Rovanei Plumb din poziția de comisar european, cât mai este timp, pentru „a nu face România de rușine la nivelul UE”.„Premierul Vasilica Viorica Dancila se afla în ceasul…