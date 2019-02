Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale UE au convenit asupra unui compromis cu Parlamentul European și Comisia Europeana pentru reglementarea conductei de gaz Nord Stream 2 intre Rusia și Germania.Politico.ro analizeaza, intr-un articol, cine a pierdut si cine a castigat in urma acestei decizii, mentionand ca…

- Publicația noteaza ca suntem in fața unei victorii incontestabile a Romaniei in calitate de deținatoare a Președinției Consiliului Uniunii Europene. In pofida unei presiuni politice enorme, Romania a reușit sa finalizeze discuțiile privind directiva privind gazele in doar cateva saptamani…

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat miercuri pentru DPA surse din cadrul delegatiei germane, conform agerpres.ro. Potrivit…

- Statele membre ale UE au convenit asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea conductei de gaz Nord Stream 2 între Rusia si Germania, au declarat miercuri surse din cadrul delegatiei, relateaza DPA, citata de Mediafax.

- Statele membre ale UE au convenit asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea conductei de gaz Nord Stream 2 intre Rusia si Germania, au declarat miercuri surse din cadrul delegatiei, relateaza DPA.

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat miercuri surse din cadrul delegatiei germane.

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat...