- ''Nu are absolut nicio importanța daca sunt 32 sau 33 de mandate pentru Romania. Partidele se vor bate pe procente. In funcție de procent se valideaza politica de doi ani și jumatate a PSD și se merge in pas alergator catre prezidențiale sau se valideaza politica absurda a unora din Opoziție, cu…

- Un sondaj cu privire la intenția de vot a fost realizat de Parlamentul European. Rezultatele sondajului sunt prezentate romanilor care viziteaza Parlamentul European. Potrivit informațiilor prezentate, rezultatele sondajului sunt de la inceputul lunii martie și nu este vorba de un sondaj bazat pe…

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Tulcea rezultat La nivelul județului Tulcea, la alegerile europarlamentare, PSD este primul partid in intenție de vot. Ar lua 46, 1% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 17,6% din voturi. Pe locul al treilea in intenție de vot se poziționeaza alianța…

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Argeș rezultat La nivelul județului Argeș, la alegerile europarlamentare, PSD este pe primul loc la intenția de vot, cu 44,44% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 17,74% din voturi. Pe locul al treilea in intenție de vot se situeaza alianța USR-PLUS…

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Olt rezultat La nivelul județului Olt, la alegerile europarlamentare, PSD este primul partid in intenție de vot. Ar lua 52,58% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 12,89% din voturi. Pe locul al treilea in intenție de vot se poziționeaza alianța USR…

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Neamț rezultat La nivelul județului Neamț, la alegerile europarlamentare, PSD este primul partid in intenție de vot. Ar lua 33,97% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 20,83% din voturi. Pe locul al treilea in intenție de vot se poziționeaza alianța…

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Buzau rezultat La nivelul județului Buzau, la alegerile europarlamentare, PSD este primul partid in intenție de vot. Ar lua 41,43% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 21,45% din voturi. Pe locul al treilea in intenție de vot se poziționeaza alianța…

- S-au facut deja simulari cu privire la alegerile europarlamentare din 26 mai Cei de la Politico.eu prezinta o analiza cu privire la felul in care se vor imparti locurile in viitoarea legislatura Europeana.