Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit la Pentagon, miercuri 26 septembrie, cu secretarul apararii al SUA, James Mattis. Aceasta vizita oficiala a avut ca obiectiv continuarea dialogului excelent al ministrului roman cu omologul sau american, demarat in urma cu un an de zile, cu prilejul…

- Beneficiarii procentului de 2% din PIB-ul țarii fara școli și spitale Intalniri ale ministrului apararii naționale cu reprezentanți ai principalelor companii din industria de aparare americana In cadrul vizitei oficiale in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut…

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia lui Mihai Fifor. Reacția vine dupa ce ministrul Apararii a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.„Mihai Fifor, afara din guvern ! N-am crezut…

- La inceputul lunii septembrie, este probabil ca Romania sa faca plata pentru al doilea sistem Patriot, potrivit declaratiei ministrului Apararii, Mihai Fifor. „Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care…

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti ca, probabil, la inceputul lunii septembrie Romania va face plata pentru al doilea sistem Patriot. "Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care suntem pregatiti…