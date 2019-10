Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica între președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Democrații îl acuza pe liderul…

- Vicepreședintele american Mike Pence a reiterat joi apelul facut de Donald Trump privind investigarea lui Joe Biden și a fiului acestuia de catre autoritațile din Ucraina și din China, afirmând ca oamenii din SUA merita sa știe adevarul, relateaza Mediafax citând Reuters. "Oamenii…

- Oficialul american a confirmat miercuri, in cadrul unei declarații facuta in timpul vizitei sale in Italia, ca a asistat la discuția telefonica dintre cei doi șefi de stat, Donald Tump și Volodimir Zelenski. Mike Pompeo justifica conversația telefonica pe fondul politicilor Statelor Unite in Ucraina,…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie în Camera Reprezentanților a Statelor Unite în contextul în care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, scrie Mediafax, citând Reuters. Fostul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…

- Statele Unite vor avea nevoie de acordul Rusiei pentru eventuala publicare a stenogramelor conversatiilor telefonice dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a avertizat luni seara Kremlinul.În conditiile în care Camera Reprezentantilor ar putea…

- Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii…