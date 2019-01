Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- In 2016, in UE profesau peste 360.000 de dentisti, 450.000 de farmacisti si 550.000 de fizioterapeuti. Exista insa mari diferente intre statele membre, in ce priveste rata specialistilor la 100.000 de locuitori. In cazul dentistilor, Grecia area cea mai mare proportie, 123 de stomatologi cu drept de…

- „Potrivit formulei pe care noi, Comisia, am propus-o tari ca Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Spania si Finlanda, pentru ca mergem pe PIB-ul pe cap de locuitor vor avea mai multi bani. Romania va avea cu 8- mai mult. Cred ca Romania trebuie sa faca tot ce poate sa convinga statele membre, pentru ca…

- Comisia Europeana (CE) discuta o varianta de fonduri europene prin care Romania ar avea alocata o suma cu 8% mai ridicata, respectiv de 6 miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, a afirmat Corina Crețu, comisarul european pe Politica Regionala, vineri seara, in cadrul unei emisiuni.„Potrivit…

- Peste jumatate dintre europeni doresc ca mai putini imigranti sa se mute in tarile lor, conform unui sondaj Pew Research Center, publicat luni, scrie Politico, conform news.ro.Sondajul a fost efectuat pe cetateni din 10 tari UE – Grecia, Ungaria, Italia, Germania, Suedia, Polonia, Franta,…

- Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor violente impotriva acestei masuri, informeaza AGERPRES . Executivul francez a aprobat recent o majorare a taxelor pentru carburanti de…

- Componenta grupelor este urmatoarea: Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia Grupa B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria Grupa C: Anglia, Franta, Romania, Croatia Tragerea la sorti a fost efectuata de Andrea Pirlo, ambasadorul turneului din 2019. Nationalele de tineret ale Frantei si Angliei sunt…

- Liderii politici din Turcia (Tayyip Erdogan), Rusia (Vladimir Putin), Franta (Emmanuel Macron) si Germania (Angela Merkel) s-au intalnit pentru a discuta despre problema Siriei, principalele linii fiind intarirea armistitiului fragil din regiunea Idlib si inregistrarea de progrese in directia unei tranzitii…