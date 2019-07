Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 19 iulie a.c., o convorbire telefonica cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru funcția de procuror-șef european. In virtutea bunei…

- Laura Codruta Kovesi a ramas singura in competitia pentru sefia Parchetului European, a scris RFI.ro saptamana trecuta, dupa ce contracandidatul ei, francezul Jean-Francois Bohnert, ar fi primit șefia Parchetului Financiar National in Franta. Informatia nu a fost confirmata sau infirmata oficial.…

- Jean-Francois Bohnert, candidatul susținut de Franța pentru postul de procuror european a infirmat faptul ca ar fi renunțat la candidatura in favoarea unei funcții in sistemul judiciar francez, informeaza Politico.eu. Bohnert infirma astfel zvonurile ca ar prefera funcția de procuror-șef al Parchetului…

- Lili Bayer, reporter la politico.eu, relateaza pe Twitter ca jurnalistii publicatiei internationale au vorbit cu Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror-sef al Parchetului European (EPPO), iar acesta le-a transmis ca nu s.a retras din cursa pentru EPPO.Precizarile…

