Politico: Dăncilă acuză UE de „dublu standard!” Intr-un interviu acordat Politico, Dancila a opinat ca problema coruptiei este prezenta si in Europa de Vest. Totodata, ea a precizat ca liderii UE nu au fost indignați atunci cand au existat ciocniri intre forțele de ordine franceze și protestatarii „vestelor galbene”, conform News.ro. „Romania nu are voie sa faca ce fac alte state. Am vazut ce s-a intamplat cu «vestele galbene» in Franta”, a afirmat ea, facand referire la protestele de strada fata de politicile presedintelui francez Emmanuel Macron care au dus la violente. „Nimeni nu a avut nicio reactie. Este un standard dublu. Nu am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

