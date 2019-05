Politico: Acordul dintre Facebook şi SUA ar putea include supravegherea confidențialității datelor Facebook si Comisia Federala pentru Comerț (FTC) negociaza o eventuala soluție care ar impune companiei sa creeze un comitet independent de supraveghere a confidențialitații datelor și sa ia alte masuri pentru a proteja utilizatorii, relateaza Mediafax, citând Politico.



Pașii vor include numirea unui ofiter autorizat de catre FTC pentru confidențialitatea si protectia datelor de la cel mai înalt nivel al conducerii Facebook și crearea unui comitet de supraveghere a confidențialitații datelor personale care sa includa membrii ai consiliului de administratie a companiei, se arata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook ar putea fi amendata cu o suma intre 3 și 5 miliarde de dolari in SUA pentru incalcarea vieții private, in urma unei investigații a Federal Trade Commision (FTC - Comisia Federala pentru Comerț). Compania a pus deoparte o suma de 3 miliarde de dolari, menita sa acopere ”o estimare rezonabila…

- Parlamentul European va organiza o sesiune extraordinara la Bruxelles pentru a ratifica acordul Brexit-ului daca Marea Britanie il va aproba pana in iulie, a informat un purtator de cuvant al institutiei. Saptamana trecuta, liderii UE au cazut de acord sa amane Brexit-ul pana pe 31 octombrie…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat companiile de tehnologie Facebook, Twitter si Google ca promoveaza ”democratii de extrema stanga”, insa a promis ca va ”castiga oricum”, scrie Politico.

- CHIȘINAU, 17 mart - Sputnik. Un mare juriu din New York a citat doua înregistrari ale producatorilor de dispozitive ca parte a unei anchete penale în legatura cu unele dintre cele 150 de parteneriate juridice cu dubioase legaturi de date Facebook falsificate cu companii de tehnologie…

- Procurorii federali americani efectueaza o ancheta penala in privința tranzacțiilor de date ale companiei Facebook, incheiate cu unele dintre cele mai mari companii din domeniul tehnologiei la nivel mondial, a informat miercuri New York Times, relateaza Reuters.Un juriu din New York a solicitat…

- Facebook si Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite negociaza o amenda de "miliarde de dolari" pentru problemele retelei de socializare online legate de confidentialitatea si protectia datelor. Amenda va fi...

- O comisie speciala a Camerei comunelor a dat publictații un raport conform caruia firma fondata Mark Zuckerberg nu a reușit sa iși asume responsabilitatea și sa gestioneze fenomenul dezinformarii, scrie BBC News. The Guardian scrie despre raportul "devastator„ al comisiei precizand ca parlamentarii…

- Facebook și Comisia Federala pentru Comerț (FTC) din Statele Unite negociaza o amenda de "miliarde de dolari" pentru problemele rețelei de socializare legate de confidentialitatea si protectia datelor, potrivit unui raport publicat de Washington Post, relateaza Associated Press, conform Mediafax.Washington…