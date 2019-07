Politicile publice. Dăncilă: Nu pot fi implementate în lipsa unei colaborări "Lansarea lucrarii Carta Alba a IMM-urilor din Romania este un bun prilej sa ne intalnim si sa mentinem dialogul intre Guvern si reprezentantii mediului privat. Politicile publice implementate de Guvern nu pot fi eficiente in lipsa unei colaborari permanente cu patronatele si anteprenorii, indiferent de originea capitalului, romanesc sau strain. Un dialog constant este necesar pentru ajustarea acestor politici, pentru ca obiectivele noastre sunt comune: o economie bazata pe cunoastere, orientarea spre exporturi cu valoare adaugata mare si reducerea decalajelor fata de statele dezvoltate din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

