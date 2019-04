Stiri pe aceeasi tema

- ​”Suntem în al noualea an de creștere economica consecutiva. Exista însa câteva componente ale creșterii recente care ar fi putut fi mai favorabile. De exemplu, contribuția investițiilor a fost mai mica decât ar fi trebuit, cheltuielile de consum fiind principalul motor…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a României erau de 32,03 miliarde de euro la finalul lunii martie, fața de 32,49 miliarde euro la 28 februarie 2019, au transmis luni reprezentanții BNR. Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, valoarea acesteia fiind de 3.85 miliarde de euro. Informațiile…

- Miniștrii de finanțe ai UE au adoptat o lista neagra revizuita a paradisurilor fiscale din afara blocului comunitar, dupa ce au infrant tentativa Romaniei de a amana un vot pana in luna mai. Masura a triplat lista la 15 țari, ...

- Banca Nationala a Romaniei precizeaza ca a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941, cu privire la Tezaurul pe care institutia l-a trimis la Moscova in anii 1916 - 1917 "Banca Nationala a Romaniei a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941 - cu sprijinul altor institutii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si senatorul PSD Serban Nicolae au depus miercuri la Senat o propunere legislativa care prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la maximul a 2,5 luni – 3,15%, de la 3,09% valoarea de marti, arata BNR, potrivit Mediafax. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca decizia privind mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an a fost luata in contextul in care noul scenariu al prognozei reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei pe parcursul urmatoarelor…

- Muzeul Brilei v invit vineri 18 ianuarie 2019 ora 12 la sediul din Piaa Traian nr. 3 sala mare la vernisajul expoziiei CIRCULAIA MRCILOR POTALE LOCALE I FISCALE ÎN PERIOADA 1910 &ndash 1920. Activitatea este dedicat srbtoririi ZILEI MUNICIPIULUI BRILA &ndash 651 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTAR 2...