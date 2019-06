Politica americana cu privire la avort este o forma de ura extremista care echivaleaza cu torturarea femeilor, a declarat pentru The Guardian adjuncta Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Atacul împotriva drepturilor femeilor este o &"criza&", organizata și bine finanțata de catre grupari extremiste, citeaza Rador.



&"Noi nu am denunțat-o în același fel în care am procedat cu alte forme de ura extremista, însa aceasta este violența bazata pe gen [sex - n.trad.] împotriva femeilor, nu încape nici o îndoiala&", a declarat Kate Gilmore.

&"E…