Sanatate, impliniri si ganduri bune sunt urarile de An Nou facute de politicieni, luni, in ultima zi din 2018. * "Tot asa cum Noul An alunga relele anului vechi, va invit ca in 2019, impreuna, sa facem bine sa alungam raul facut tarii si romanilor de o mana de indivizi necinstiti. Anul 2019 este decisiv. Poate fi anul schimbarii. (...) Schimbarea este in puterea noastra. Va multumesc tuturor celor care aveti incredere ca asumat putem face lucrurile mai bine in jurul nostru. (...) Anul 2019 este anul responsabilitatii. Haideti sa alegem cu intelepciune! La multi ani!", a scris pe Facebook fostul…