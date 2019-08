Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Coarna, șeful Sindicatului Național al Polițiștilor da explicații cu privire la reacția polițiștilor in cazul de la Caracal. Acesta acuza lipsa de personal și acuza politicienii pentru radierea funcțiilor din MAI iar operatorul poliției era singur și avea mai multe apeluri.„Omul asta…

- Politicienii cer inasprirea pedepselor pentru infractori. Este reflexul cel mai simplu si cu cea mai mare priza la public. O pledoarie pentru reforma sistemului de sanatate mintala ca masura esentiala in abordarea comportamentelor deviante.

- Tragedia din Caracal se suprapune peste dramele multor femei din Romania. Parintii Luizei si ai Alexandrei au vorbit despre faptul ca politistii i-au ironizat atunci cand au anuntat ca le-au disparut fetele.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica ca va face tot posibilul ca vinovatii din cazul de la Caracal sa plateasca si a cerut CSM-ului sa inceapa evaluarea fiecarui judecator asupra caruia ar plana suspuciuni ca protejeaza retele de proxeneti. Acesta a cerut apoi demiterea conducerii STS…

- Traian Berbeceanu acuza clasa politica in urma tragediei de la Caracal. Acesta considera ca hacuirea legislației penale și promovarea incompetenșilor pentru ceea ce s-a intamplat„Cei care au transformat țara intr-un paradis al infractorilor sunt acum zguduiți de cat sunt infractorii de periculoși.…

- Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului, avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal. Elevii din mediul rural din Romania sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie, deoarece transportatorii nu practica toate traseele si nu opresc…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a solicitat "celeritate si fermitate" in efectuarea verificarilor dispuse in cazul fetei disparute de la Caracal. "Este o zi trista pentru noi, am luat la cunostinta din mass media despre aceasta situatie halucinanta generata de lipsa de profesionalism,…