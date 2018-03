Politicienii sârbi renunţă la funcţii şi părăsesc guvernul de la Priştina Alesii sarbi "vor parasi guvernul, care nu se va mai bucura de sustinerea noastra", a declarat presei la Belgrad Goran Rakici, presedintele Listei sarbe, principalul partid al minoritatii sarbe din Kosovo, dupa o reuniune cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucici.



Decizia fragilizeaza guvernul condus de Ramush Haradinaj, care depinde de sprijinul sarbilor, dar premierul a dat asigurari ca executivul "nu va cadea", calificand totodata gestul sarbilor ca fiind de "neinteles". Sarbii dispuneau de trei ministere si un post de vicepremier in guvernul cu opt membri.



Desi fara avizul…



