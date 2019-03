Stiri pe aceeasi tema

- Optiunea "no deal" ("fara acord", in engleza) este reclamata de catre sustinatorii unei rupturi clare cu UE, care vad in ea promisiunea unui Regat Unit infloritor, capabil sa incheie acorduri comerciale ambitioase in intreaga lume, incepand de la 29 martie. Ea ingrijoreaza, in schimb, mediul economic.…

- Votul negativ acordat de parlamentarii britanici Acordului imbunatatit, prezentat de premierul Theresa May, a sporit semnificativ riscul unui Brexit fara acord, a declarat marti seara purtatorul de cuvant al Presedintelui Consiliului European Donald Tusk, transmit AFP si Reuters. "Este…

- Premierul britanic, Theresa May, le-a cerut parlamentarilor sa ii sustina acordul pentru Brexit care va fi suspus votului in cursul zilei de marti. Dupa discutiile de la Strasbourg, care au avut loc luni, ea a afirmat ca a realizat ceea ce i s-a cerut din partea Parlamentului, respectiv modificari la…

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamana viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de finante Philip Hammond, citat de Reuters. Daca premierul Theresa May nu va obtine un acord aprobat de…

- Parlamentarii britanici vor avea oportunitatea de a vota marti asupra a pana la sapte modificari propuse la acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Uniunea Europeana, a declarat marti presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Comisia Europeana. Votul vine cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si...

- Un grup transpartinic de legislatori britanici de marca va initia o indrazneata incercare de a nu permite un Brexit fara acord, saptamana aceasta, lipsind guvernul de bani lichizi si creand o blocare in stilul Donald Trump. Parlamentarii vor vota marti doua amendamente la Legea finantarii, care vor…