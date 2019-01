Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Unirii Principatelor gasește liderii politici mai dezbinați ca niciodata, anunța Antena3. De la Iași, Klaus Iohannis a transmis un nou mesaj dur: Puterea pune in pericol viitorul tarii prin masuri dezastruoase.Joi, președintele a ajuns la manifestarea organizata de Patriarhie, in Capitala,…

- Romania a preluat oficial, joi seara, presedintia Consiliului Uniunii Europene. Au rostit discursuri Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Florin Iordache, Antonio Tajani, Donald Tusk, Jean Claude Juncker si Viorica Dancila. Cel mai aplaudat discurs...

- Președintele CE Jean-Claude Juncker va efectua o vizita la București in perioada 10-11 ianuarie cu prilejul inceperii oficiale a Președinției romane a Consiliului UE. Oficialul european va avea intrevederi cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și cu Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, transmite…

- Klaus Iohannis este favorit in cursa pentru Cotroceni, fiind creditat cu 34,9% din intențiile de vot ale romanilor, potrivit unui șondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. Iohannis este urmat de Calin Popescu Tariceanu (ALDE), cu 12,9%, și de Victor Ponta (PRO Romania), cu 12,7%. Liviu Dragnea(PSD)…

- In ultima vreme PSD ii schiteaza presedintelui Klaus Iohannis portretul unui om care nu lucreaza nimic. In contrast cu un Liviu Dragnea care face mai mult decat ii cere fisa postului. Aproape nu exista iesire publica in care lideri ai PSD sa nu sugereze ca presedintele nu intelege nimic din ce se intampla…

- "Cred ca pentru toata lumea devine din ce in ce mai evident ca așa cum s-a mai intamplat și in momentul de fața DNA e un instrument, este o maciuca poltica care incearca se serveasca unor forțe oculte. E evidenta incercarea de a o scoate din joc pe doamna Carmen Milalcescu, in așa fel incat puciul…

- Premierul Viorica Dancila a facut, sambata, de la Focsani, un nou apel de unitate catre presedintele Klaus Iohannis, caruia i-a transmis ca ”dezbinarea nu ne duce nicaieri, iar unitatea ne ajuta pe toti”.”Eu vreau sa ajunga in inimile tuturor romanilor, nu neaparat numai in sufletul presedintelui. Cred…

- Desi toate discursurile politicienilor de 1 Decembrie au fost marcate de solemnitate si au indemnat la unitate si echilibru, liderii tarii s-au comportat fix invers. Dupa defilarea de la Arcul de Triumf din Capitala, Klaus Iohannis a plecat la Alba-Iulia pentru parada militara din Transilvania, premierul…