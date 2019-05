Stiri pe aceeasi tema

- Portul Constanța va fi pentru cateva zile gazda navei - fanion a Greenpeace, Rainbow Warrior. Ecologiștii trag la malul romanesc pentru a semnala legatura dintre modul in care producem energie in prezent și modificarea climei planetei. Rainbow Warrior ajunge la Constanța pe 29 mai și va sta pana pe…

- "In ultimii cinci, in calitate de Comisar European pentru politica regionala, am avut ocazia sa vizitez sute de regiuni din intreaga Uniune Europeana. Am vazut peste tot dorinta oamenilor de a-si construi viitorul, am aflat care sunt asteptarile si, totodata, preocuparile lor. Este adevarat ca Europa…

- Politicienii britanici nu sunt ''pasionati de Europa'' si Regatul Unit a insistat mereu ca Uniunea Europeana este un bloc ''de interese economice, nu de valori'', a afirmat presedintele Comisiei Europene intr-un interviu publicat joi de saptamanalul ungar HVG, citat de Politico.eu.Citește…

- "O noua viziune presupune si modificarea regulamentelor europene nu doar pentru a extinde, ci si pentru a devansa termene de cheltuire a banilor europeni. Chiar cu un an sau doi daca acest lucru este benefic pentru economiile noastre si pentru cetateni. Si chiar daca este mai greu din punct de vedere…

- Dan Bittman (57 de ani) a fost invitatul lui Ionut Cristache, in emsiunea „Romania 9“ de la TVR, unde solistul trupei Holograf a vorbit despre Uniunea Europeana, despre situatia politica din Romania, dar si despre „ura care a pus stapanire pe tara“.

- "Economic, se intampla ceva cu Europa. Nu reusim sa avem o politica energetica comuna. Este al doilea mandat ratat. In urma cu sase - sapte ani, ce batalie era! Cat de multa lume aspira pentru o unitate energetica. Este prima oara cand vorbim in Romania despre acest lucru. Lipsa unei politici energetice…

- Un Fond Monetar European. O idee care strabate Europa inca din anul 2010, cand Angela Merkel a propus crearea unei astfel de institutii in speranta ca Uniunea Europeana sa evite o repetare a problemelor cu care se confrunta, la acel moment, Grecia.