- Performanța Ighiu este singura echipa din Alba al carui program oficial nu este perturbat din pricina amanarii etapei a 16-a din Liga a 3-a (pentru 28 martie). Divizionara terța statea in runda inagurala, astfel ca oricum intaiul joc oficial era disputa externa cu Gaz Metan Mediaș II, de la Dumbraveni,…

- Marca de lux britanica Aston Martin va fi reprezentata oficial in Romania din primavara anului 2018, prin familia Bazac, inaugurarea primului showroom fiind planificata pentru luna Aprilie. In Romania circula pe strazi aproape 150 de automobile Aston Martin, deci deja exista un parc auto pentru activitatile…

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- Numarul de crese a scazut din 1990 pana in 2007, de la 840 la circa 270, apoi a crescut usor pana la 351, in 2015-2016. Numarul copiilor inscrisi in crese a scazut in perioada 1990 - 2000, apoi a crescut usor, dar numarul actual de crese este insuficient, raportat la numarul de copii care au nevoie…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, joi, referitor la revocarea sefei DNA ca atunci cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni, "se numeste timorarea celor care vad ca seful se clatina pentru ca nu vrea sa cada la pace cu cei amenintati". "Ministrul Justiției cere revocarea…

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- Un accident cu trei autoturisme implicate a avut loc ieri dupa amiaza pe Bulevardul Garii din municipiul Focșani. Un autoturism marca Porsche Cayenne, cu numere de Austria, s-a rasturnat pe cupola dupa ce, in timp ce se deplasa pe sensul de mers Gara-Centru, a intrat…

- La aproape noua ani dupa meciul de pomina dintre Chelsea si Barcelona, din returul semifinalelor Ligii Campionilor, incheiat cu scorul de 1-1, Tom Henning Ovrebo, arbitrul acelei intalniri, a admis ca a avut o prestatie foarte slaba, intr-un interviu realizat de Marca. ...

- Andrei Popov, despre Maia Sandu și Andrei Nastase: ”Mulți oamenii din societate își pun întrebari fața de capacitatea acestor politicieni de a administra procese importante” Bâlbâielile și contradicțiile publice dintre Andrei Nastase și Maia Sandu…

- Suporterii echipei Real Madrid au profitat de meciul tur cu PSG (3-1) din optimile Ligii Campionilor la fotbal, pentru a arbora un banner gigantic cu tenismanul Rafael Nadal, nr. 1 ATP, un infocat suporter al echipei lui Zinedine Zidane, relateaza AFP.In centrul imensului banner, Nadal apare…

- REAL MADRID-REAL SOCIEDAD LIVE VIDEO STREAM ONLINE La LIGA DIGISPORT TELEKOM SPORT Real Madrid a fost lipsita de "regularitate" in prima parte a sezonului, dar clubul dublu campion al Europei en-titre "isi cunoaste fortele", pentru a schimba aceasta tendinta miercuri, contra PSG, in Liga Campionilor,…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Profesorul pasionat de fotografie si calatorii hoinareste prin localitatile salajene in cautarea autenticului, a traditiilor si arhitecturii locale, a peisajelor sau a panoramelor spectaculoase.

- • Fotbalistii lui Timis si Tudose, la primele meciuri amicale Echipa de fotbal a SCM Gloria Buzau, lidera clasamentului in Liga a 4-a la finalul turului, are o activitate intensa pe piata transferurilor, reusind pana acum o campanie impresionanta. La echipa condusa de George Timis si Vasile Tudose au…

- Euronews a publicat recent un amplu reportaj despre coruptia din Romania, material care include un interviu cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Gazda emisiunii “Insiders” de pe Euronews spune, in debutul reportajului, ca modificarile pe care guvernantii vor sa le aduca legilor justitiei vor restrictiona…

- In notificarea RAPEX de astazi, alaturi de alte produse cu risc pentru consumatori, sunt mentionate ca periculoase acumulatoare pentru laptop marca HP. Este vorba despre cele care echipeaza modelele de laptop HP ProBook 64x (G2 si G3), HP ProBook 65x (G2 si G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6 si altele.…

- Procurorul general din New York a anuntat ca statul a deschis o ancheta in cazul unei companii acuzate ca ar fi vandut utilizatorilor de retele de socializare cateva milioane de conturi false, pentru a avea mai multi "urmaritori" , informeaza site-ul postului BBC.

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Gorj va marca in acest an Ziua Mondiala a Zonelor Umede (2 Februarie) prin activitați de educație ecologica programate sa se desfașoare in perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2018 in mai multe unitati de ...

- Esti de o sinceritate totala, oricare ar fi riscul? Sau, din contra, cosmetizezi realitatea ori de-a dreptul minti de ingheata apele? Pentru a afla cum stai din acest punct de vedere, raspunde la intrebarile de mai jos. 1. Pentru a evita o cearta cu prietenii, te vezi obligat sa minti. Dupa un timp:…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- Președintele Igor Dodon este in continuare politicianul care se bucura de cea mai mare incredere in rindurile cetațenilor, arata cel mai recent sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, noteaza Noi.md. La intrebarea deschisa: „care este personalitatea politica…

- In Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a aparut o noua marca de automobile numita Naenara. Producatorul va oferi clientilor locali niste mașini dotate practic cu o serie de optiuni „de top".

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca persoanele interesate de achizitionarea marcilor, culorilor si trofeelor gruparii giulestene pot face oferte si sub pretul licitatiei din 9 februarie, stabilit la 1,7 milioane de euro plus TVA. Acesta…

- Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu postat pe YouTube in primavara anului 2017, ca Iranul si Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Dancila, nominalizata de PSD pentru functia...

- Academia Rapid a mai reușit sa faca un transfer important in aceasta iarna, dupa Vasile Maftei. Giuleștenii tocmai au semnat cu Ionuț Voicu, fundaș care a mai evoluat la Rapid, iar ultima oara a fost la Gaz Metan, unde a prins 8 meciuri la 33 de ani. Ultimul meci oficial jucat a fost pe 17 septembrie,…

- Siegfried Mureșan, europarlamentar hunedorean: ”2018 incepe cu un nou val de scumpiri din cauza masurilor pe care Guvernul PSD – ALDE le-a luat de la instalarea in funcție. Prețul gazelor naturale pentru populație crește, incepand de ieri, cu 5,6%, potrivit unei analize a Federației…

- Cantareata Pink va da startul celei de-a 52-a editii a Super Bowl si va interpreta imnul national inainte de disputarea finalei din 2018 a campionatului de fotbal american, ce va avea loc pe 4 februarie in orasul Minneapolis, au anuntat luni reprezentantii National Football League (NFL), citati de…

- Antwerp, formația antrenata de Ladislau Boloni, a parafat astazi doua mutari importante pe piața transferurilor, Jonathan Pitroipa și Romain Habran. Parcursul neașteptat de bun din prima parte a sezonului i-a facut pe șefii lui Antwerp sa aduca intariri pentru asigurarea calificarii in play-off. Jonathan…

- Pierdere uriasa pentru lumea artistica franceza si nu numai, la inceput de 2018. Solista France Gall, cunoscuta romanilor, printre altele, ca interpreta a hit-ului “Ella, elle l’a”, atat de apreciat in anii ’80 si considerat si la acest moment o piesa foarte populara, a pierit. Din cate anunta presa…

- * Asa s-a nimerit de data asta, sa va uram toate cele de cuviinta la inceput de an nou chiar in ajun de Boboteaza, dar poate ca era nevoie de o perioada de pauza, sa va mai linistiti si sa va mai odihniti. Asadar, un an mai bun sa avem cu totii si sa intram in subiecte. Chefurile de Revelion au fost…

- La data de 30 decembrie, polițiștii Secției nr. 1 Ploiești au organizat și desfașurat o acțiune in zona Halelor Centrale și a Oborului din municipiu. Pentru neregulile constatate au fost aplicate zece sancțiuni contravenționale, in valoare de 2.500 de lei și au fost confiscate bunuri de 2.000…

- Un val de spaima se raspandeste in Mexic. Inca un politician, al patrulea in ultimele patru zile, și-a pierdut viața. Barbatul a fost impuscat mortal in apropierea casei sale dintr-un oras unde intentiona sa candideze la primarie.

- Karim Benzema, atacantul francez al echipei spaniole de fotbal Real Madrid, s-a accidentat la muschii icshio-gambieri si va fi indisponibil intre doua si trei saptamani, sustine presa madrilena. Benzema sufera de o "leziune musculara la bicepsul femural de la piciorul drept", a confirmat…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si a diferitelor manifestari traditionale organizate la nivel de localitati, se produc si se comercializeaza cantitati apreciabile de produse alimentare de origine animala si vegetala, iar valorificarea acestora, in alte conditii decat cele prevazute de normele sanitare…

- Mii de oradeni au ignorat frigul pentru a canta și dansa alaturi de indragitul cantareț și actor care a oferit momente de rock’n’roll autentic special pentru fanii stranși in centrul orașului. Muzica live, efectele speciale, vocea inconfundabila a artistului, dar mai ales…

- La un an și trei luni de la faliment, marca și palmaresul FC Farul au fost vândute astazi pentru 904.450 de lei, echivalentul a aproximativ 230.000 de euro! Dupa o licitație spectaculoasa, a câștigat Eugen Palcu, despre care toata lumea spune ca ar fi omul lui Giani Nedelcu, fostul patron…

- “Nu sunt dezamagit, ca nu m-am amagit niciodata. Vin dintr-un spatiu al ideologiei materialist-dialectice, în care nu te puteai dezamagi decât daca te amageai. Sunt trist pentru ca poporul român a depasit starea de tranzitie, îndata dupa ianuarie 1990, si nu a reusit…

- Masina lansata oficial in anul 2014 se dovedeste un nou esec pentru Opel pentru ca aceasta nu are vanzarile scontate in ciuda pretului de achizitie relativ mic. Modelul a venit pe piata pentru a inlocuit gama Opel Agila construita impreuna cu Suzuki, insa parcursul lui Karl…

- Romfilatelia va introduce in circulatie, incepand de miercuri, marca postala 'In memoriam, Regele Mihai I (1921-2017)', cu valoarea nominala de 8 lei, ilustrand portretul si monograma Regelui, in semn de profund respect pentru ultimul rege al Romaniei. Emisiunea este disponibila in magazinele Romfilatelia…

- Piesa de teatru “Visul unei nopti de vara”, ce a avut ca protagonisti zece detinuti aflati in custodia Penitenciarului Craiova, s-a susținut, ieri, la Facultatea de Drept din Craiova, . Piesa a fost vizionata de aproximativ 40 de spectatori, studenți ...

- Un militar german a fost acuzat marti ca ar fi planuit sa ucida politicieni din cauza sustinerii lor fata de refugiati si ar fi incercat sa faca sa para ca solicitanti de azil ar fi comis crimele, relateaza Reuters. Ofiterul, identificat cu numele de Franco Hans A., a fost arestat in aprilie intr-un…

- Sportivii din cadrului Clubului Sportiv Seiko Zalau au avut parte, la finalul saptamanii trecute, de doua antrenamente speciale. Karateka pregatiti de Calin Marincas au fost vizitati de Cornel Musat, unul dintre cei mai renumiti practicanti de arte martiale din Romania. Acesta a ajuns vineri noaptea…

- Credeați ca e vreo piesa de dragoste, dupa care cei din trupa Vama Veche au realizat unul dintre cele mai frumoase coveruri, pe versuri romanești? Greșit! Celebra piesa "Hotel California", compusa de Glenn Frey, chitarist și membru fondator al grupului Eagles, care a murit la 67 de ani de pneumonie,…

- In 660 de unitati administrativ-teritoriale din mediul rural vor fi derulate lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii, in cadrul axei Programului National de Cadastru si Carte Funciara. Acest program vizeaza inregistrarea…