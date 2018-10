Politicianul Sorin Gheorghe a murit. A fost găsit decedat, la 44 ani, în casa lui Sorin Gheorghe a fost subprefect de Buzau. Politicianul a suferit un atac de cord in cursul zilei de vineri. In ultima perioada, starea lui de sanatate s-a inrautațit si a facut mai multe investigatii medicale, care insa nu ar fi aratat nicio problema serioasa de sanatate. Din pacate, in cursul zilei de astazi, Sorin Gheorghe nu a mai raspuns la telefon, motiv pentru care apropiații sai au hotarat sa sparga ușa casei unde barbatul locuia. L-au gasit acolo zacand fara suflare. Poliția a deschis o ancheta pentru a afla exact condițiile in care s-a produs tragedia. ”A fost un bun… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

