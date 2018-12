Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta unor piese melodioase si dramatice din anii '60, Nancy Wilson, considerata o cantareata de…

- Fostul presedinte columbian Belisario Betancur, care a incercat sa faca pace cu gherilele de stanga in timpul administratiei sale, a murit vineri la varsta de 95 de ani, a anuntat spitalul Fundacion Santa Fe de Bogota, relateaza Reuters. Spitalul nu a precizat cauza mortii, dar potrivit informatiilor…

- Politicianul britanic pro-Brexit Nigel Farage a anuntat marti ca pleaca din UKIP (United Kingdom Independence Party), relateaza Reuters, citand ziarul britanic The Telegraph, informeaza Agerpres.Farage, in calitate de lider al UKIP, a pus presiune pe predecesorul Theresei May, David Cameron,…

- Fostul presedinte american George H. W. Bush a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al familiei, citat sambata dimineata de Reuters si dpa. George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea presedinte al SUA (1989-1993).(continua) AGERPRES

- Zi neagra pentru politica romaneaca! Este doliu in organizatia judeteana a Partidului Social Democrat Arad. Francisc Mandek a murit in urma unui infarct, la varsta de 61 de ani. Se pare ca Francisc Mandek avea probleme cardiace, potrivit aradon.ro. Politicianul a murit dupa ce a facut infarct, marți…

- Wim Kok, prim-ministru al Olandei in perioada 1994-2002, a murit sambata la varsta de 80 de ani in urma unui stop cardiac, a anuntat formatiunea sa politica, Partidul Laburist, intr-un comunicat de presa citat de Reuters. Pe perioada mandatelor sale de premier, Olanda a cunoscut o perioada…

- 'Indiferent care este oferta actuala in ce priveste Brexit-ul, rezultatul va fi ca va produce daune economice semnificative', a declarat Blair. 'Cred in continuare ca este posibil ca Brexit-ul sa fie stopat, cred ca nu exista o majoritate in parlament pentru nicio propunere pe care prim-ministrul…