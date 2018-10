Stiri pe aceeasi tema

- Funvisis a situat epicentrul noului cutremur la 9 kilometri 'nord-vest de Yaguaraparo', regiunea in care s-a produs si seismul de marti. Adancimea miscarii telurice de miercuri a fost calculata la 22,9 kilometri, a precizat Funvisis pe Twitter.Douazeci de minute mai tarziu, ministrul venezuelean…

- Un cutremur major cu magnitudinea de 7,3 s-a produs marți in nordul Venezuelei, acesta a fost resimțit și in capitala Caracas mai multe cladiri clatinandu-se, a anunțat Agenția Geologica din SUA, informeaza Reuters.Cutremurul a fost localizat in apropierea orașului Carupano, o zona de comunitați…

- Un jurnalist american evreu de prim-plan a declarat luni ca a fost retinut de autoritatile israeliene pe aeroportul din Tel Aviv si interogat despre activitatea sa politica, ultimul dintr-o serie de astfel de incidente, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Peter Beinart, editor contributor…

- Incriminat de Maduro, care il acuza ca este implicat in acest incident, Borges i-a raspuns direct pe contul sau de Twitter. 'Nici tara, nici lumea nu cred in farsa ta cu atentatul. Stim cu totii ca este vorba de un montaj menit sa ne puna sub urmarire si sa ne condamne, pe noi, cei care ne opunem…

- Opozantul venezuelean in exil Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, a calificat drept farsa atentatul care, potrivit presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost intreprins impotriva sa sambata la Caracas, informeaza miercuri AFP. Incriminat de Maduro, care il acuza ca este implicat in…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a cerut marti deschiderea unei anchete impartiale asupra exploziilor unor drone care s-au produs sambata la Caracas, incident despre care presedintele Nicolas Maduro spune ca a reprezentat un atentat la viata sa, relateaza AFP, preluata…

- Premieul grec a anunțat, vineri, ca una dintre ipotezele luate in calcul privind incendiile din Grecia este ca acestea sa fi fost provocate, existand indicii in acest sens.Guvernul va actiona repede cu un plan national pentru a ataca problema incalcarii de decenii a prevederilor in domeniul…