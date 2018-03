Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au reușit sa starneasca revolta pe rețelele de socializare, dupa ce au fost surprinși in timp ce dormeau intr-o mașina care a traversat singura un bulevard circulat din Timișoara.

- Un interviu luat in miez de noapte, in mașina care ne aducea la București, prin viscol și ceața. O intoarcere in timpul albumului Atitudine. Este momentul reinventarii, momentul in care Loredana Groza a realizat ca altfel nu se poate. Ca totul depinde de ea. compoziția, cantarea, re-creerea. Partea…

- Google doreste sa incurajeze folosirea optiunii pentru live stream pe YouTube, integrand functionalitatea acesteia direct in aplicatia pentru camera foto a telefonului mobil. Intr-o postare pe blog, administratorii YouTube au dezvaluit ca au inceput deja o colaborare cu Asus, LG, Motorola, Nokia si…

- Momentul in care prima barza din acest an a aterizat intr-un cuib din localitatea Carpinis, din judetul Timis, a putut fi urmarit live pe Internet, dupa ce un timisorean a montat o camera video chiar langa cuib, transmite corespondentul...

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de serioasa deși cei doi au incercat, atat cat s-a pututm sa-și traiasca povestea feriți de ochii curioșilor. Mai exact, chef Catalin Scarlatescu a facut o declarație care a dat naștere speculațiilor…

- Cum se asfalteaza pe o strada din Mangalia. Un clip filmat miercuri, 14 martie, a creat o adevarata isterie in mediul virtual, dupa ce a devenit viral. In imagini se vede o echipa de muncitori care se ocupa de plombatul strazilor. Unul dintre barbați cara materialul de “plomba” cu lopata, in timp ce…

- O minora a ramas gravida cu un batran de 74 de ani. Tanara este mandra, ea scriind pe Facebook ca il iubește mult pe barbatul in varsta. „Chiar daca el are 74 de ani și eu doar 16, tot il iubesc! Avem 8 luni impreuna! Il iubesc mult”, a scris tanara pe Facebook. „Ești un copil […] The post Imaginile…

- Felul in care o jurnalista chineza iși da ochii peste cap in timpul unei conferințe de presa, in semn de dezaprobare a comentariului unei colege de breasla, a devenit viral pe rețelele de socializare din China, scrie digi24.ro.

- O tanara in varsta de 18 ani lucra cu norma intreaga intr-un restaurant din La Marque, Texas, pentru a strange bani ca sa-si continue studiile. Un act de bunatate facut de chelnerița a fost imortalizat de un alt client. Gestul a devenit rapid viral pe internet. Evoni William avea parte de o dimineața…

- Patronatele din constructii anunta ca vor sesiza Consiliul Concurentei si Comisia Europeana fata de intentia Primariei Municipiului Bucuresti de a incredinta, in mod direct, lucrari catre firmele pe care vrea sa le infiinteze, si atrag atentia ca se poate ajunge la infringement, pentru ca poate fi…

- Ripperz Crew este cel de-al doilea Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8, dat vineri seara, pe 2 martie, de Andi Moisescu. Trupa a cucerit definitiv jurații cu numarul lor de breakdance. Baieții de la Ripperz Crew s-au antrenat timp de 11 ani, pentru a avea curajul de a se prezenta pe o scena…

- Formula 1 va transmite toate cursele in direct pe internet incepand din acest sezon prin intermediul unui serviciu care va fi disponibil inclusiv in Romania și care va costa cel puțin 8 dolari (30 lei) pe luna.

- Mihaela Buzarnescu este fara doar și poate revelația tenisului romanesc in 2017. Un talent imens, care nu a avut parte de șansa, Buzarnescu a urcat peste 500 de locuri in clasamentul WTA anul trecut și a ajuns pe poziția a 38-a in lume.

- Evenimentele dezvaluite de EVZ in serialul „Noi suntem Statul!” și la care au participat cei mai puternici oameni din instituțiile de forța ale Romaniei, au fost confirmate recent de ambasadorul țarii la Washington, George Maior, in cadrul audierilor de la Comisia SRI. Printre remarcile acestuia au…

- Aproape o suta de sibieni cu steaguri au participat, sambata, la protestul #vavedem din fata sediului PSD. Unul dintre protestatari a venit cu o pancarta pe care a scris "Va vedem si nu va vad bine". Este pentru a 60-a zi in care sibienii protesteaza in fata sediului PSD. Cei din comunitatea #vavedemdinsibiu…

- Interviu cu Petru Jardan, Director general „Avia Invest" D-le Jardan, in ultimii ani, inclusiv in 2017, s-au facut importante investitii la Aeroportul International Chisinau, aflat in concesiunea „Avia Invest". Care e situatia la aeroport acum?

- O macelarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), dupa ce au fost descoperite produse expirate chiar si de o luna si depozitate in spatii insalubre, fiind confiscata peste o tona de marfa. Macelaria a fost amendata…

- Muncitorul de la Drumuri a fost filmat in timp ce turna asfalt fierbinte direct in gorpile pline cu apa pe drumul dintre Craiova si Calafat. Nu a fost deranjat nici macar o secunda ca afara ploua, iar in balti apa ajungea pana la glezna.

- Oana Matache a impartasit cu fanii sai un colaj de fotografii cu un bebelus in patru ipostaze, fiecare cu o gluma aparte. O fana a crezut ca este fetita sa si i-a scris un comentariu in care o felicita pentru felul in care sunt realizate fotografiile.

- Gheorghe Vintila, in varsta de 57 de ani, fostul judecator al Curtii de Apel Craiova, in momentul de fata avocat in cadrul Baroului Dolj, a fost filmat de un barbat de 35 de ani, in momentul in care i-a spart parbrizul autoturismului cu o teava.

- Fostul deputat Vlad Cosma, autorul inregistrarilor difuzate duminica seara la Antena 3, reactioneaza la comunicatul DNA in care este acuzat ca ar fi dorit sa santajeze procurorii DNA, prin intermediari, pentru a-si castiga o situatie juridica favorabila."Ca raspuns la comunicatul DNA:…

- Pasionatii de Dacia cu siguranta au auzit de ea, dar pentru majoritatea populatiei aceasta masina ramâne un mister. Si numele este putin cam ciudat: Dacia 1308 Jumbo. Galeria Foto.

- Atunci cand iei decizia de a iti face un tatuaj, e recomandat sa constientizezi faptul ca desenul este unul permanent. Artistii ii sfatuiesc pe doritori sa isi aleaga un desen care sa ii reprezinte si de care sa nu se plictiseasca odata cu trecerea anilor.

- Mihaela si Mihai de la "Mireasa pentru fiul meu" formeaza unul dintre cele mai sustinute cupluri participante la show-ul matrimonial. S-au casatorit la finalul competitiei, iar acum au reusit sa puna pe toata lumea pe jar deoarece niciunul dintre ei nu mai are pe retelele de socializare informatia ca…

- Oficialii clubului lituanian Panevezys credeau ca au dat lovitura in momentul in care l-au transferat pe Barkley Miguel Panzo, un jucator ce s-a folosit de o pagina falsa de Wikipedia pentru a prinde un contract in țara baltica. Mai exact, Miguel-Panzo, care a evoluat pentru echipa de tineret a celor…

- Gruparea terorista Statul Islamic a lansat un nou videoclip de propaganda, prin care își îndeamna susținatorii sa efectueze atacuri teroriste îngrozitoare în țarile occidentale. Clipul, realizat de grupul Al-Hayat Media Center, prezinta imagini tulburatoare ale atacurilor…

- Pana in 2012, ați fost prefect de Bihor și, practic, ați fost constant la Putere. Acum, de cațiva ani sunteți parlamentar de Opoziție. Cum e viața de Opoziție? Nu e deosebit de ușoara, trebuie sa fii atent la tot ce se intampla, ți-ai dori sa faci ce faceai cand erai la Putere, dar…

- Formula 1 va lansa un serviciu prin care va transmite cursele in direct și contra-cost, iar primele țari care vor beneficia de aceasta opțiune sunt Germania, Olanda, Franta, Statele Unite și Mexic.

- Simona Halep a avut nevoie de doar o ora si 20 de minute pentru a trece de Naomi Osaka (6-3, 6-2), la capatul unui meci in care constanteanca a aratat cu adevarat ca un lider mondial capabil sa domine o adversara dificila si sa trimita un mesaj clar adversarelor ramase in competitie.

- Patrupezii au multe calitați cu care ne cuceresc zi de zi. Sunt loiali, iubitori și impresionant de inteligenți. Intr-un videoclip ajuns viral pe internet, gestul unui caine demonstreaza ca el este cu adevarat cel mai bun prieten al omului. Un caine din Australia și-a uimi stapanii cu vitejia de care…

- Elvețianul Roger Federer, locul 2 ATP și deținatorul trofeului, s-a calificat in optimi la Australian Open, dupa ce l-a invins pe francezul Richard Gasquet, locul 31 ATP, scor 6-1, 7-5, 6-4, dupa un meci de doua ore. Dupa meciul pe care l-a dominat autoritar și pe care l-a controlat de la inceput, Roger…

- Cantareata australiana Kylie Minogue a acordat joi un interviu in care a spus ca s-a simtit "fragila" atunci cand a inceput sa lucreze la un nou album de studio, intitulat "Golden", la scurt timp dupa ce s-a despartit in februarie 2017 de logodnicul ei, actorul Joshua Sasse, informeaza Press Association.…

- Potrivit CNN, citat de Mediafax, inca din anul 2009, acesta se afla in pericol de a fi deportat, dar a primit protectie sub mandatul Obama. Pe fondul campaniei anti-migratie a actualului presedinte al SUA, Donald Trump, Garcia a fost anuntat ca trebuie sa se intoarca in Mexic, nu mai tarziu de luna…

- Steven Spielberg a spus, intr-un interviu recent, ca este de parere ca Meryl Streep este „cea mai mare actrita” a Americii, la momentul actual, noteaza contactmusic.com. Faimosul regizor, in varsta de 71 de ani, a spus, intr-un interviu pentru ziarul Metro, conform sursei citate: „Meryl este, fara nicio…

- De curand am realizat un interviu cu Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, interviu in cadrul caruia i-am adresat edilului o intrebare la care mulți tineri din Turda așteapta un raspuns

- Personajul asupra caruia planeaza cele mai serioase suspiciuni în dosarulul agentului de politie acuzat de pedofilie este chiar seful sau direct, arata raportul înaintat de seful Politiei Române premierului Mihai Tudose.

- "Echame la culpa", clipul celui mai recent succes al portoricanului Luis Fonsi cantat impreuna cu artista americana Demi Lovato, a strans peste 500 de milioane de vizualizari pe YouTube, potrivit companiei sale discografice, Universal Music, citata vineri de EFE. La doua luni de la lansare,…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viața ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din București, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Soția lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea.

- Premierul Mihai Tudose este transant Seful Politiei Române, Bogdan Despescu, are la dispozitie o saptamâna pentru a-i prezenta premierului Mihai Tudose un raport detaliat referitor la cazul agentului acuzat ca a agresat doi copii. Seful guvernului a spus ca înainte de a demite…

- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- O adolescenta palestiniana a fost aucuzata de autoritatile israeliene de agresiune dupa ce un clip video a devenit viral pe Internet. In filmuletul postat pe retelele de socializare, tanara poate fi auzita cum le cere soldatilor sa plece. Pentru ca acestia nu se miscau, ea i-a palmuit si i-a…

- Dani Mocanu pare pare ca nu mai scapa de problemele cu Politia si Justitia. Recent, el a fost vazut facand un gest care il poate costa mai mult decat isi poate imagina. Acuzat intr-un dosar de proxenetism, alaturi de fratele lui, Dani Mocanu s-a intalnit cu acesta, in mare secret, desi nu au voie pastreze…