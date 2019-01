Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din statul american Arkansas, care a impușcat și a ranit un caine de talie mica, și-a pierdut locul de munca. El a ranit cu pistolul din dotare un chihuahua, ia momentul a fot surprins de camera atașata de uniforma polițistului. In clipul video, ofițerul il roaga pe animal sa iasa la strada,…

- Legendarul Freddie Mercury s-a stins din viața in 1991, la varsta de 45 de ani. Acum, dupa 27 de ani, Elton John, unul dintre cei mai apropiați oameni din viața artistului, a facut dezvaluiri emoționante despre ultimele clipe ale lui Freddie, inainte sa se stinga din viața din cauza unei complicații…

- Salariul mediu net depașeste 9.700 lei in ASF și chiar inainte ca Parlamentul sa valideze noua conducere, sindicatul ASF ii cerea insistent președintelui de atunci, Leonardo Badea, sa onoreze plata primei anuale prevazute in Contractul Colectiv de Munca pentru toți angajații instituției, prima care…

- Libertatea a aflat in exclusivitate cine este politistul care l-a impuscat pe criminalul din Buftea, individul care si-a injunghiat mortal iubita (care ar fi educatoare) si pe mama acesteia. Omul legii care se apropie de varsta de pensionare este un judicarist cu state vechi la politia din localitate…

- Ofiterii de patrulare au stopat un automobil in seara de vineri, 23 noiembrie, la Ialoveni, pentru faptul ca soferul ar fi condus fara a avea centura de siguranta cuplata. La volanul masinii s-a dovedit a fi cetateanul Alexandru Grecu de 41 de ani. Imediat dupa verificarea actelor, acesta a prezentat…

- Imediat ce a inceput sedinta de Guvern de joi, Viorica Dancila a ales sa asigure, o data in plus, ca Romania e gata sa preia sefia Consiliului Uniunii Europene, in ciuda oricaror declaratii care sustin altceva. “Vreau sa clarific un aspect foarte important, avand in vedere comentariile iresponsabile…

- Comunicatul contrazice afirmatiile sauditilor conform carora Khashoggi a fost ucis dupa o lupta in consulat. Declaratia vine dupa vizita procurorului-sef al Arabiei Saudite la Istanbul. Procurorul, Irfan Fidan, a declarat ca discutiile din aceasta saptamana cu omologul sau saudit, Saud…

- Guvernul acestei tari a decis abolirea pedepsei capitale F. T. Guvernul malaezian a decis abolirea pedepsei cu moartea, insa o decizie definitiva urmeaza a fi luata saptamana viitoare, in Parlamentul acestei țari. Potrivit presei internaționale, masura vizeaza peste o mie de deținuți condamnați la pedeapsa…