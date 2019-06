Politician american, criticat pentru că a făcut salutul lui Che Guevara la un miting electoral Primarul New Yorkului, inscris in cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la presedintia SUA, si-a incheiat un discurs cu salutul celebru al lui Che Guevara, "Hasta la victoria siempre!" (Intotdeauna pana la victorie!).



De Blasio s-a alaturat unor angajati care demisionasera ca protest fata de conditiile proaste de lucru si salariile mici. Inconjurat de circa 100 de persoane care scandau alaturi de el, democratul le-a cerut sa se inscrie intr-un sindicat. "Intreaga lume este cu ochii pe acest aeroport, lumea e cu ochii pe Miami-Dade", le-a spus el, inainte de a folosi

Sursa articol si foto: rtv.net

