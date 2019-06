Stiri pe aceeasi tema

- Yukiya Amano, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a sporit producția proprie de uraniu îmbogațit, acțiune anunțata înca de luna trecuta de Teheran ca replica la reintroducerea sancțiunilor americane, informeaza Mediafax citând…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut ca Iranul doreste sa negocieze; omologul sau francez, Emmanuel Macron, a insistat ca Parisul si Washingtonul au aceleasi obiective privind Teheranul, transmite...

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea sa creeze un canal de comunicare cu Iranul prin intermediul Elvetiei, urmand sa discute despre acest lucru cu omologul sau elvetian, Ueli Maurer, relateaza CNN potrivit mediafax. In contextul in care Teheranul a parut sa respinga apelurile presedintelui…

- Donald Trump avertizeaza Iranul, dand asigurari ca Republica islamica ar comite ”o mare greseala” daca ar ”face ceva”, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste ”atacuri” vizand interese americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca incalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice, potrivit…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…

- Donald Trump si-a aplicat ”fapte alternative” familiei sale, afirmand la Casa Alba, cu ocazia marcarii saptamana aceasta a 70 de ani de la infiintarea MATO, ca tatal sau, care s-a nascut la New Yor, s-a nascut in Germania, dupa ce a criticat Berlinul pe tema impartirii poverii in Alianta si si-a…