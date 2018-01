Politica externă americană după primul an cu Trump Exista impresia ca politica americana s-a schimbat fundamental. Nu este asa. Acum ca a trecut un an de cand Donald Trump este presedinte, sunt uimit de cat de stabila a fost in acest timp politica externa a SUA. Lucrurile raman neschimbate, in cea mai mare parte, sau urmeaza aceeasi cale ca inainte de alegerea lui. Fireste ca el a avut un comportament extrem de perturbator si faptul ca nu este iubit in lume creeaza impresia ca pe ansamblu s-a schimbat si modul de actiune al SUA. Dar aceasta nu s-a intamplat. De exemplu, relatiile SUA cu NATO. Trump a adus in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

