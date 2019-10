Stiri pe aceeasi tema

- Artera va fi inchisa circulatiei vehiculelor pe portiunea cuprinsa intre Bulevardul Ferdinand si strada Traian, marti si miercuri intre orele 08:00 16:00 si joi intre orele 08:00 18:00, timp in care vor avea loc lucrari de frezare si asfaltare.Marti si miercuri vor avea voie sa circule doar mijloacele…

- Operatiune antidrog de amploare pe raza municipiului Bucuresti si a judetele Calarasi, Ialomita si Constanta. politistii au confiscat 20 de kilograme de heroina, cu o valoare pe piata de 1,5 milioane de euro. In urma unei ample operatiuni desfasurata pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta,…

- Peste 350 de soferi au fost sanctionati, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru depasirea limitei legale de viteza. Politistii recomanda conducatorilor auto sa respecte limitele legale de viteza, pentru a preveni implicarea in accidente rutiere. In perioada 5-6 octombrie, Serviciul Rutier Alba a organizat,…

- În data de 30 septembrie a.c. poliitii brileni iau depistat în trafic pe 4 oferi în timp ce conduceau vehicule fr a respecta normele rutiere.La ora 1015 poliitii din cadrul Biroului Rutier lau oprit în trafic pe oseaua de Centur a Municipiului pe un tânr în vârst d...

- Nah, un caine politist de frontiera, in varsta de 10 ani, specializat in detectarea produselor din tutun, a fost achizitionat, la pensionare, de politistul conducator care i-a fost alaturi in ultimii ani, a precizat, miercuri, intr-o informare remisa AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Trei tineri din comuna Balacita, judetul Mehedinti, suspectati ca au violat o fata de 19 ani, au fost arestati pentru 30 de zile. Fata a sunat la 112 pentru a anunta ca este urmarita, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Inspectoratului de Politie al judetului…

- Folosirea telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu funcția de inregistrare ori redare text, foto sau video, in timpul mersului reprezinta un factor concurent la producerea evenimentelor rutiere. In mai puțin de doua luni se va interzice ținerea in mana ori folosirea cu mainile in…

- La data de 27 iulie 2019, in jurul orei 11.00, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Morii din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din Aiud. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,70…