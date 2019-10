Poliția verifică achizițiile de la Spitalul Județean Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput de joi verificari la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Polițiștii au ajuns la Compartimentul Achiziții din cadrul unitații medicale. Polițiștii s-au sesizat dupa ce in spațiul public au aparut o serie de informații cu privire la achiziția unor echipamente medicale la prețuri foarte mari. Oamenii legii vor sa vada daca au fost respectate prevederile legale și daca puteau fi cumparate echipamente similare, la prețuri mai mici. Au ridicat documente Angajații Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj au ridicat o serie de documente… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta! Oamenii legii fac o solicitare urgenta catre parlamentari. Sindicaliștii din Poliție cer ca oamenilor legii sa li se faca dreptate și vor ca masura sa se aplice retroactiv.Mai precis, polițiștii cer urgent ca, incepand cu ianuarie 2019, sa... Citește AICI ce SOLICITARE URGENTA au facut polițiștii…

- Roberta-Gabriela Codinoiu, o fata de 13 ani din Targu Jiu, a fost data disparuta. Tatal ei a alertat Poliția, dupa ce fiica sa nu s-a mai intors acasa marți seara. Polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați, marți, in jurul orei 20, un barbat de 39 de ani despre faptul ca fiica sa, in varsta de 13 ani,…

- In perioada 7 – 20 septembrie a.c., in județul Suceava s-a desfașurat campania de informare și prevenire „10 pentru Siguranța”, de catre instituțiile care au competența in domeniu, respectiv Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența, Agenția Naționala…

- Managerul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, Gigel Capota, este evaluat dupa primul an de mandat in fruntea unitații medicale. Capota a fost singurul candidat pentru postul de manager al Spitalului Județean din Targu Jiu, iar in luna august a anului 2018 a fost numit in funcție de Consiliul…

- Polițiștii din Centrul Vechi al Capitalei au reținuți trei barbați, cu varste cuprinse intre 28 și 45 de ani, suspectați ca au batut doi tineri in fața unui club din sectorul 3. Aceștia sunt acuzați de savarșirea infracțiunilor de purtare abuziva și lovire și alte violențe. Ancheta a fost declanșata…

- Politistii baimareni au intocmit dosar penal si au desfasurat cercetari specifice dupa ce au fost sesizati despre comiterea unei talharii calificate. La finalizarea verificarilor au constatat ca fapta nu a existat, informeaza IPJ Maramures. Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata prin intermediul…

- Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta efectueaza, miercuri, cautari in apropierea casei lui Gheorghe Dinca, a anuntat procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila. "Astazi noi nu am desfasurat nicio perchezitie si nu am cautat in alte imobile. La momentul acesta se fac niste cautari de catre…