- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Parlamentul de la Ankara a votat joi prelungirea cu inca trei luni a starii de urgenta impuse la scurt timp dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Masura va deveni efectiva vineri, 19 ianuarie 2018, la ora locala…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Universitatea Malmo, situata în sudul Suediei, va fi închisa luni dupa ce a primit un mesaj de amenintare, informeaza site-ul agentiei Reuters. Universitatea Malmo a informat joi profesorii si studentii ca va fi închisa luni, dupa ce a primit un email în care o persoana…

- Un barbat despre care se crede c-ar avea explozibili asupra sa a luat ostatici noua adulti si doi copii într-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov (nord-est), a anuntat sâmbata politia, citata de Reuters. Barbatul, neidentificat, este calm, nu a facut nici o cerere si…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat joi ca a ridicat toate restrictiile in serviciile de acordare a vizelor, dupa ce Turcia a oferit asigurari la nivel inalt privind personalul turc din cadrul misiunilor diplomatice americane, temperand astfel tensiunile care persista de o luna intre cei doi aliati…

- Politia turca a arestat marti 12 persoane presupuse a avea legaturi cu gruparea Statul Islamic, in cursul unor operatiuni antiteroriste desfasurate in provincia Adana, in sudul tarii, transmite EFE, citand agentia Dogan. Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii…

- Decizia Washingtonului de a furniza armament catre Ucraina va provoca Administratia de la Kiev sa foloseasca forta in cadrul conflictului desfasurat in estul statului ucrainean, a declarat, sambata, Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters.Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Autoritatile turce au acuzat-o pe jurnalista ca ar fi membra a unei organizatii teroriste si ca ar fi publicat materiale de propaganda terorista, dupa lovitura de stat esueata de la Ankara, din iulie 2016. Sotul ei, Suat Corlu, la randul lui jurnalist fusese de asemenea arestat si eliberat…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri, la Istanbul, ca va cere Adunarii Generale a ONU sa anuleze statutul de membru al Israelului si, concomitent, aderarea deplina a Palestinei la Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.'Ne vom adresa Adunarii Generale in legatura…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- Circa zece manifestanti au fost arestati de politie sambata, la Istanbul, in timpul unei manifestatii impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza un corespondent al AFP, scrie agerpres.ro. Protestatarii, care purtau banderole cu inscriptii precum…

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada in Tel Aviv pentru a-și arata nemulțumira fața de un proiect de lege care l-ar putea proteja pe premierul Benjamim Netanyahu in investigațiile in care este suspect de corupție, relateaza Russia Today. Propunerea legislativa urmeaza sa fie examinata luni, intr-o…

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pe numele a 360 de persoane intr-o operatiune care ii vizeaza pe sustinatorii din cadrul armatei ai predicatorului Fethullah Gulen, pe care Ankara il considera a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat miercuri postul…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Politia turca a eliberat 57 de migranti pakistanezi care fusesera legati de contrabandisti in subsolul unui imobil din Istanbul in incercarea de a obtine bani de la ei dupa ce le promisesera ca ii vor duce in Europa, a informat marti presa turca, relateaza AFP. Cei 57 de cetateni pakistanezi au fost…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei și a reținut noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stanga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pâna în…

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…

- Armata SUA interzice consumul de alcool in rindul trupelor americane stationate in Japonia. Armata Statelor Unite a luat decizia de a interzice consumul de alcool in rindul militarilor americani dislocati in Japonia, dupa ce un soldat american aflat in stare de ebrietate a provocat un accident mortal…

- Presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a afirmat vineri ca provincia Afrin, din nord-vestul Siriei, trebuie eliberata de militiile kurde YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), adaugand ca tara sa este dezamagita de faptul ca SUA 'nu-si tin o mare parte din promisiuni' si ca nu doreste aceeasi experienta…

- Politia turca a lansat o operatiune de depistare a 42 de angajati ai Universitatii Marmara din Istanbul, care se presupune ca ar fi avut legatura cu lovitura de stat esuata din 2016, a declat vineri o sursa din cadrul Politiei, relateaza Reuters.

- Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat marti ca incercarile Uniunii Europene de a reglementa gazoductul Nord Stream-2 "par" o tentativa de a forta Rusia sa abandoneze acest proiect, scrie agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Rian Johnson, regizorul filmului „Last Jedi”, va realiza o noua trilogie „Star Wars”, independenta de saga Skywalker, a anuntat joi Walt Disney Co, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Johnson, in varsta de 43, va scrie si regiza prima productie din noua trilogie „Star Wars”, care va avea noi personaje…

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare…

- Scene greu de crezut ca se pot intampla in secolul XXI au avut loc, duminica, in Piața Constituției. Am asistat cum un copil a fost luat cu forța din brațele tatalui, iar reporterul EVZ a fost legitimat și avertizat de polițiști

- Politia ucraineana a arestat peste 50 de persoane dupa o bataie generala ce a avut loc intr-un bar din Harkov intre fanii olandezi ai lui Feyenord si cei ai echipei Sahtior Donetk, informeaza Reuters.

- Omul de afaceri si filantrop turc Osman Kavala, arestat in octombrie la Istanbul, a fost plasat in arest in asteptarea procesului in care este acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul, a anuntat miercuri agentia de presa turca Anadolu, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Tribunalul din…

- Dintre strainii reținuți, 39 erau cetațeni sirieni, conform Anadolu, citat de Agerpres. Poliția a confiscat pistoale, documente și materiale digitale in aceste raiduri, a mai precizat Anadolu. Sambata, poliția a anunțat ca a arestat 49 de cetațeni straini la Ankara sub aceeași acuzație.…

- Poliția din Turcia a arestat 49 de cetațeni straini în capitala țarii, Ankara, sub acuzația ca ar avea legaturi cu gruparea terorista Stat Islamic (SI), a anunțat, sâmbata, agenția Anadolu. În total au fost emise 55 de mandate de arestare. Suspecții sunt acuzați…

- Poliția turca a arestat 49 de cetațeni straini in capitala Ankara pentru presupuse legaturi cu gruparea extremista Statul Islamic (SI), a informat sambata agenția de presa Anadolu, relateaza DPA. Poliția a anunțat miercuri ca a reținut 62 de persoane la Istanbul, între…

- Politia turca a inceput joi o operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, citata…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai organizatiei jihadiste Statului Islamic la Istanbul si a retinut 62 de persoane, intre care 58 de cetateni straini, relateaza dpa. Cetateniile persoanelor retinute nu au fost mentionate si acestea ar putea fi expulzate, a anuntat…