Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile.

Un grup de responsabili sauditi care participa, de asemenea, la ancheta a ajuns la consulat cu mai mult de o ora inaintea politie turce.

Perchezitia are loc la o zi dupa o discutie telefonica intre presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si regele Salman al Arabiei Saudite in cursul careia a fost abordat…