- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…

- Poliția din orașul german Griesheim, un oraș aflat la sud de Frankfurt, a spus ca un barbat a intrat intr-o benzinarie, a pus o punga de plastic pe tejghea și a cerut toți banii pe care casierul ii avea. Deși nu avea nicio arma, casierul, in varsta de 34 de ani, a susținut ca a fost intimidat de aparența…

- Atentat cu bomba biologica dejucat in Germania de autoritațile care au arestat o femeie, soția presupusului atacator, scriu agențiile internaționale citate de Agerpres. Femeia de 42 de ani, care este casatorita cu cetațeanul tunisian suspectat de planuirea unui atac biologic, a fost arestata pentru…

- Autoritatile din Turcia au arestat 43 de persoane, suspectate ca ar fi membri straini ai gruparii extremiste Stat Islamic, a comunicat, luni, politia turca, precizand ca arestarile au fost facute intr-o serie de operatiuni, la Istanbul, scrie rador.ro.

- Un tribunal turc a achitat luni un jurnalist de la cotidianul de opozitie Cumhuriyet care era acuzat de spionaj, din cauza unui articol despre presupuse livrari de armament unor factiuni in Siria, relateaza AFP, informeaza news.ro.Erdem Gul, seful biroului Cumhuriyet la Ankara, a fost achitat…