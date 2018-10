Stiri pe aceeasi tema

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.NTV a informat ca anchetatorii sunt asteptati sa efectueze marti inca…

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita se pregateste sa faca un anunt recunoscand ca jurnalistul Jamal Khashoggi a incetat din viata in urma unui interogatoriu care ar fi mers prost, a informat postul american de televiziune CNN citand doua surse, transmite Reuters.Una dintre surse a precizat ca anuntul este in curs…

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters. 'Politia turca are o inregistrare…

- Dezvaluirile publicatiei pro-guvernamentale Sabah, care nu au putut fi verificate imediat, au aparut dupa ce o delegatie din Arabia Saudita a sosit in Turcia pentru o investigatie comuna privind disparitia jurnalistului, pe data de 2 octombrie, dupa ce a intrat in cladirea Consulatului Arabiei Saudite…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Autoritatile turce cred ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic proeminent al liderilor de la Riad, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, a fost ucis in incinta consulatului, au declarat doi oficiali turci anonimi, potrivit agentiei Reuters.