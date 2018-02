Poliția turcă arestează zeci de susținători ai Statului Islamic la Instanbul Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.



Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au fost efectuate operatiunile. Toti cei retinuti sunt cetateni straini, a adaugat agentia de presa turca.



