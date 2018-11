Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a retinut vineri 13 persoane, inclusiv doi academicieni proeminenti, in cadrul unei anchete impotriva activistului pentru drepturile omului Osman Kavala, acuzandu-i ca l-au urmat in incercarea de a inlatura guvernul prin proteste in masa din 2013, relateaza Reuters.

- Cel putin 19 activisti pentru drepturile omului - opt femei si 11 barbati - au fost arestati in Egipt, a anuntat joi organizatia Amnesty International, citata de AFP, potrivit Agerpres. Avocatul Abdel Moneim Abdel Maqsoud, care a relatat despre mai multe arestari efectuate in zorii zilei, a…

- Cel putin 19 activisti pentru drepturile omului - opt femei si 11 barbati - au fost arestati in Egipt, a anuntat joi organizatia Amnesty International, citata de AFP. Avocatul Abdel Moneim Abdel Maqsoud, care a relatat despre mai multe arestari efectuate in zorii zilei, a declarat agentiei…

- Cinci angajati turci ai consulatului Arabiei Saudite din Istanbul au dat luni declaratii ca martori in ancheta privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a transmis postul turc de televiziune NTV, potrivit Reuters. Douazeci de angajati ai consulatului, inclusiv soferul consulului,…

- Politia turca verifica o padure de la periferia orasului Istanbul si un oras situat langa Marea Marmara pentru a gasi ramasitele jurnalistului saudit Jamal khashoggi , care a disparut acum doua saptamani dupa ce a intrat in consulatul saudit, au declarat oficialii turci, citati de Reuters. O sursa turca…

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O noua lege care le interzice persoanelor fara adapost sa doarma pe strazile Ungariei a intrat in vigoare luni, atragand critici din partea grupurilor pentru drepturile omului care sustin ca este vorba despre o masura inumana, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Un amendament constitutional…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadarov, unul din fidelii presedintelui rus Vladimir Putin, a amenintat sa interzica accesul militantilor pentru drepturile omului in mica republica din Caucazul de Nord, dupa ce a fost acuzat in mod repetat de orchestrarea unor abuzuri sistematice impotriva drepturilor omului,…