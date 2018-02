Stiri pe aceeasi tema

- ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul, dar a subliniat ca autorii tirurilor de arma ''vor plati pretul''.Agentia turca de presa Anadolu a indicat ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'',…

- Politia turca a retinut 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care ar fi pregatit un atac , informeaza Agerpres citand agentiile de presa internationale. Politia a efectuat raiduri la sase adrese din trei districte din Istanbul, de ...

- Polițiștii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in aceasta dimineața 5 perchezitii ...

- Politistii din cadrul Sectiei Rurale 12 Daneti aveau informatii ca in zona, mai multe persoane se ocupa cu furtul de lemne. Oamenii legii au efctuat 5 perchezitii in comunele doljene Apele Vii si Celaru la locuintele unor persoane suspectate de furt de lemne.

- Marocanul care a atacat cu cutitul mai multe persoane in Finlanda in august 2017, omorand doua persoane si ranind noua, se considera un soldat al gruparii Stat Islamic (SI) si a invocat printre motivele agresiunii sale loviturile aeriene din Siria ale coalitiei conduse de SUA, a comunicat miercuri…

- Cel putin 33 de persoane din nordul Indiei au fost infectate cu virusul HIV dupa ce un fals medic le-a administrat injectii utilizand seringi si ace contaminate, informeaza marti DPA. Politia din districtul Unnao, situat in statul indian Uttar Pradesh, au demarat o ancheta impotriva lui…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza DPA, preluat de AGERPRES.Politia le a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata într-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, în cursul operațiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Poliția a închis zona în care a fost descoperita…

- Politia din Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, joi, in municipiu, fiind legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule si constatate trei infractiuni flagrante. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional, amenzile fiind in valoare totala de 20.000 de lei. Politistii au…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, fiind organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 322 de aparate radar. In acest interval de timp, politistii au intervenit la 2.570 de evenimente, dintre care 2.100 au fost…

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politisti dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita remis, joi, AGERPRES. Potrivit…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Autoritatile kurde au emis luni mandate de arestare impotriva a 35 de persoane suspectate ca fac 'propaganda terorista' pe retelele sociale impotriva ofensivei pe care Ankara o desfasoara impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza AFP. Potrivit postului public de televiziune…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes ce este banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta ce ar fi comis-o impreuna cu alte doua persoane. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. La data de 18 ianuarie 2018, politistii…

- Conform unei statistici a Inspectoratului de Poliție Salaj, in anul 2017 au fost puse in urmarire 60 de persoane, din care 43 au fost persoane disparute de la domiciliu. Pentru 16 persoane au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, iar pentru o persoana a fost emisa sentința penala.…

- Armata turca va angaja, in 2018, 43.000 de persoane, dupa ce mii de angajați au fost concediați, in valul de epurari care a urmat loviturii de stat eșuate din iulie 2016. Un oficial militar a declarat, sub protecția anonimatului, pentru agenția de stat Anadolu, ca printre noii recruți vor fi și 3.755…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua. Politia…

- Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane la mai multe adrese din Adana, a indicat un responsabil din cadrul politiei, sub rezerva anonimatului. Printre cei 12 arestati se afla doi cetateni sirieni.O alta operatiune are loc in provincia Istanbul, vizand…

- Politia australiana a arestat doua persoane dupa ce o masina a intrat in multime, la Melbourne, relateaza BBC News. 14 persoane au fost duse la spital, printre acestea aflandu-se si un copil prescolar ranit la cap. Numarul ranitilor a crescut la 14 in urma incidentului din Melbourne, unde un sofer a…

- Polițiștii turci au reținut joi aproximativ 55 de persoane, fiind suspectate ca ar avea legatura cu Statul Islamic în operațiuni antiteroriste la Istanbul și Izmir. Operatiuni simultane au fost lansate în 12 locuri din Istanbul, în care au fost capturati 45 de cetateni…

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- Un cuplu de francezi suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a fost arestat marti pe un aeroport din Istanbul si va fi expulzat in curand catre Franta, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Cuplul a fost arestat marti dimineata impreuna cu…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul…

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pașnic in fața consulatului american din Istanbul impotriva deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. *UPDATE Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul…

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pasnic in fata consulatului american din Istanbul impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. Circa 1.500 de persoane s-au strans langa Bosfor, in exteriorul cladirii…

- ACTIVITATE…In urma unor actiuni desfasurate de politistii vasluieni in ultima perioada, au fost constatate sute de nereguli sanctionate cu amenzi care au insumat un total de 190.000 de lei. De asemenea, politistii de la circulatie au depistat, in trafic, intr-o singura zi, cinci conducatori auto care…

- Politia din Malta a retinut opt persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce vehiculul in care victima se afla a fost aruncat in aer, informeaza agentia Reuters.

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pe numele a 360 de persoane intr-o operatiune care ii vizeaza pe sustinatorii din cadrul armatei ai predicatorului Fethullah Gulen, pe care Ankara il considera a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat miercuri postul…

- Politia turca a eliberat 57 de migranti pakistanezi care fusesera legati de contrabandisti in subsolul unui imobil din Istanbul in incercarea de a obtine bani de la ei dupa ce le promisesera ca ii vor duce in Europa, a informat marti presa turca, relateaza AFP. Cei 57 de cetateni pakistanezi au fost…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marti perchezitii in mai multe apartamente din centrul Atenei si a retinut noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stanga scoasa in afara legii in Turcia, a anuntat politia elena, transmite Reuters, conform agerpres.ro. ''Pana…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 235 de persoane. Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat…

- Cinci persoane au vazut azi moartea cu ochii în urma accidentului cumplit ce a avut loc pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul Doraly Mall. Accidentul a fost provocat de un șofer care a fugit apoi de la locul accidentului. Acesta a lovit grav o femeie de 42 de ani care trecea pe marcajul…

- Politia turca a lansat operatiuni pentru depistarea si retinerea a 42 de cadre universitare de la Universitatea Marmara din Istanbul suspectate de legaturi puciul esuat de anul trecut, a anuntat vineri o sursa a politiei, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Pana acum, 22 de persoane au…

- Politia turca a lansat o operatiune de depistare a 42 de angajati ai Universitatii Marmara din Istanbul, care se presupune ca ar fi avut legatura cu lovitura de stat esuata din 2016, a declat vineri o sursa din cadrul Politiei, relateaza Reuters.

În urma cu puțin timp, în localitatea Palazu Mare, pe strada Dumbraveni, a avut loc un accident rutier! În urma impactului,…

- Focul a fost deschis la concertul rap din centrul Atlantei dupa ce doi oameni au urcat pe scena in pauza dintre reprezentatiile artistilor, potrivit Billboard. Politia a anuntat ca cele doua persoane care au urcat pe scena au fost ucise de cineva din public, care s-a enervat. Alte doua au…