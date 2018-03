Stiri pe aceeasi tema

- In data de 14 martie 2018, la ora 04:07, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la un autoturism aflat intr-o parcare, pe str. Toporașilor din municipiu. La fata locului s-au deplasat doua echipaje (șapte subofiteri)…

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.30 o femeie din Constanta, in varsta de 39 de ani a condus auto Mitsubishi pe Soseaua Mangaliei dinspre Complex Comercial, catre strada Caraiman si ajungand la parcajul pietonal din dreptul complexului Comercial Alpin, a surprins si accidentat usor un barbat…

- Politistii hunedoreni, in alerta! Cauta un minor de 15 ani ce a plecat de la domiciliu. In plus acesta a lasat si un bilet de adio in care isi cere scuze familiei care l-a luat in plasament. „In data de 15.03.2018, in jurul orei 08:00, politistii din cadrul Sectiei 8 Poliție Rurala Hateg, au fost […]…

- Politistii au efectueaza miercuri dimineața 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. Pe 14 martie, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din…

- Suspectul in cazul agresiunii de sambata seara, din Piata Unirii, a fost depistat și reținut de polițiști, luni seara, pe raza orașului. Barbatul banuit ca este autorul faptei, are 35 de ani și a fost reținut de politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul Brigazii de Operatiuni…

- Politistii sunt in alerta. O fata in varsta de 12 ani a disparut de la o scoala Politia cauta o minora de 12 ani care a plecat luni de la unitatea de invatamant din Campina unde invata si nu a mai revenit si le solicita celor care pot oferi relatii ce pot conduce la depistarea fetei sa sune la 112…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 10, intre localitatile Viperesti si Ciuta. Din primele date, un barbat in varsta de 64 ani, din Galati, care se deplasa cu un autoturism pe DN 10, din directia Brasov catre Buzau, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupta autovehiculului, moment in care…

- Politistii au reusit identificarea a patru vulcaneni (dintre care trei sunt minori), banuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt calificat. Unul dintre acestia, in varsta de 18 ani, a fost retinut preventiv pentru 24 de ore. Politistii vulcaneni au reusit, in urma unei actiuni ce a…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe raza comunei Ivesti, un autoturism care circula pe D.N. 25 din directia Galati spre Tecuci. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul masinii se afla un adolescent in varsta de 15 ani, din localitate,…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au [...]

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La data de 22 februarie…

- Politistii constanteni au intocmit, in cursul zilei de ieri, dosare penale soferilor depistati in trafic. Astfel, la data de 19 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au depistat un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Constanta, care a condus un autoturism cu numerele de…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui GEORGICA DANUT SCUTARIU, in varsta de 17 ani, din localitatea Hanesti, judetul Botosani.Astfel, la data de 26 27.08.2017, acesta a plecat de pe raza localitatii Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente:…

- Un barbat de 70 de ani a anuntat la Politie disparitia fiului sau, de 39 de ani. Acesta plecase sa munceasca in strainatate, insa nimeni nu mai stie nimic de el, iar familia nu l-a putut contacta pentru ca are telefonul inchis.

- Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite grav, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul European 81, la iesirea din municipiul Satu Mare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit ISU „Somes” Satu Mare, in urma impactului dintre doua masini pe E 81, la iesirea…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SILVIU IACOB, in varsta de 11 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., acesta a plecat de la un centru de plasament, din municipiu, fara a reveni pana in prezent.SEMNALMENTE Inaltime…

- Un roman in varsta de 52 de ani este acuzat de politistii italieni ca si-a omorat concubina. Femeia, tot romanca, in varsta de 38 de ani, lucra ca ingrijitoare. Individul a vrut sa-si mascheze crima intr-un accident, dar carabinierii au descoperit imediat adevarul!

- Polițiștii din Urlați Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane efectueaza 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice. 4 persoane vor fi aduse cu mandat la audieri. La data de 12 februarie, polițiștii din Urlați efectueaza 4 percheziții…

- Polițiștii din Dolj cauta un barbat de 20 ani, din orasul Filiasi, care a plecat la data de 05.02.2018, orele 12.00, de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care l-au vazut sau pot oferi detalii care sa conduca ...

- Un adolescent, in varsta de 16 ani, din Iași a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz, pentru ca manca semințe. Un adolescent, in varsta de 16 ani, din Iași a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz, pentru ca manca semințe. Un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și i-a…

- Atentie cui ii deschideti usa si pe cine primiti in casa. O noua metoda de furt este ”la moda” printre escroci, la care sunt vulnerabili mai ales parinții și bunicii noștri. Se numește ”termopanul” dar are și alte variante, in funcție de modul in care hoțul iși evalueaza viitoarea victima. Polițiștii…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- Razvan O., un angajat al uneia dintre cele mai cunoscute firme din judetul Satu Mare, este de negasit de aproape o saptamana. Cand nu a mai ajuns la serviciu, sefii lui s-au ingrijorat si au alertat politia. Oamenii legii au aflat un detaliu important despre satmareanul disparut, dar ancheta este inca…

- Dupa luni de liniste, hotii care sparg masini si-au facut din nou aparitia in oras. Mai multi proprietari de autoturisme au anuntat politistii dupa ce si-au gasit masinile “verificate” de hoti. Unul dintre pagubiti a declarat pentru Lugoj Info.ro ca s-a trezit dimineata ca masina i-a fost sparta. ”Par…

- Un barbat dat in urmarire internationala de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat in urma colaborarii dintre politistii romani si autoritatile spaniole. In urma unei informatii detinute de politistii suceveni, Marian Costel Stan, in ...

- Polițiștii din Reghin, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au reținut 4 persoane din județul Mureș, care ar fi comis, in ultima saptamana, 7 furturi din autoturisme din județele Mureș, Cluj și Brașov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei. La data de 24 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului…

- O tanara in varsta de 30 de ani a fost gasita spanzurata, ieri-dimineata, de catre iubitul ei, intr-un apartament din municipiul Iasi, in zona centrala a orasului. Sesizarea a fost facuta in jurul orei 10, iar un echipaj SMURD a mers la fata locului, insa medicii nu au mai avut ce face pentru a-i salva…

- In noaptea de 20/21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a intrat in locuinta sa si a determinat-o sa-i dea suma de 6.300 de lei. Imediat au fost demarate activitatile de cercetare, iar in mai…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes au identificat 3 persoane din Sebes ca banuite de comiterea unui furt din locuinta, fapta sesizata politiei la data de 10 ianuarie a.c. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 10 ianuarie, un tanar in varsta…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes ce este banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta ce ar fi comis-o impreuna cu alte doua persoane. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. La data de 18 ianuarie 2018, politistii…

- Politistii aradeni au anuntat ca in data de 14 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din Curtici și nu s-a mai intors, Gheorghe- Ionel Novac, de 20 de ani. Tanarul are urmatoarele semnalmente: 1,65 m., 60 de kg., par negru, ochi caprui. La momentul dispariției acesta purta geaca de culoare alba…

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- GRAV…Tanarul injunghiat in timpul unei rafuieli la Lipovat se zbate intre viata si moarte la spital, iar intre timp agresorul pare sa fi intrat in pamant. Alin Rotaru, un tanar de 22 de ani, din satul Capusneni, a ajuns pe 12 ianuarie, seara, in stare grava la spital, injunghiat in torace si abdomen,…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- UPDATE Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava, baiatul a fost gasit decedat sambata, la aproximativ 1.200 de metri de locuinta sa. Trupul a fost descoperit pe un teren, care fusese arat si nu prezenta urme de violenta sau muscaturi de animale. Anchetatorii…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, ora 15:15, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in data de 03.01.2017, in jurul orei 08:00, fiica sa, Țandea Alexandra-Ramona (foto), in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu…

- O braileanca a anuntat disparitia fratelui sau la Politie dupa ce, la trecerea dintre ani, a plecat in sosete din locuinta acesteia si nu s-a mai intors. Politistii l-au dat in urmarire nationala.

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, informeaza mediafax.ro. Tanarul artist in varsta de 22 de ani a fost gasit spanzurat luni dupa-amiaza, in locuinta sa din orasul Lipova,…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, din localitatea Cerbu, comuna Jitia, a fost gasit de soție in cursul acestei dimineți, in locuința comuna, in stare de inconștiența. Barbatul a fost transportat de urgența la UPU Focșani, dar din pacate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. "S.…

- Polițiștii clujei au fost solicitați, miercuri dupa-amiaza, privind un accident rutier, petrecut pe raza comunei Aghireșu.”În data de 27.12.2017, ora 15.18, Politia orasului Huedin a fost sesizata telefonic de un barbat, în vârsta de 55 ani, din com. Aghiresu,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti miercuri pentru 24 de ore, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, iar joi vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva.…

- Tanarul in varsta de 32 de ani a disparut in cea de a doua zi de Craciun, dupa ce locuința improvizata in care statea, a ars in intregime. Zeci de persoane, printre care polițiști, voluntari și apropiați ai acestuia il cauta prin padurile din apropiere, in speranța ca il vor gasi in viața, informeaza…

- Politistii ieseni au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce o femeie de 61 de ani a murit, miercuri noapte, intr-un centru de noapte al primariei municipiului Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fiul primarului comunei Ludești, din județul Dambovița, a fost impușcat mortal in piept, la o partida de vanatoare. Autoritațile au declarat ca barbatul in varsta de 31 de ani ar fi fost impușcat accidental de catre paznicul de vanatoare, in varsta de 41 de ani. „Politistii din cadrul…