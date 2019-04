Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Spania este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a intervenit în mod ”disproporționat” pentru a opri o bataie între mai mulți romi români în piața Puerta del Sol din Madrid. Acesta apare într-o înregistrare video cum lovește de mai multe ori…

- Incidentele au avut loc chiar in centrul Madridului, in celebra piata Puerta del Sol. Mai multi tigani din Romania s-au luat la bataie cu pumnii si picioarele, insa au fost opriti de catre politistii spanioli, care au intervenit in forta. Altercatia a fost filmata de un turist, care a postat…

- Incidente grave chiar in centrul Madridului, in celebra piata Puerta del Sol. Mai multi tigani din Romania s-au luat la bataie cu pumnii si picioarele, insa au fost opriti de catre politistii spanioli,...

- Politia algeriana a intervenit marti cu gaze lacrimogene, incercand pentru prima oara sa disperseze o manifestatie a studentilor, dupa sapte saptamani de proteste impotriva regimului condus pana nu demult de Abdelaziz Bouteflika, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru…

- În zgomotul creat de lovituri zgomotoase de oale și tigai cțteva sute de protestatare s-au adunat în Madrid la primele ore ale dimineții pentru a marca începutul Zilei Internaționale a Femeii, informeaza Reuters. Femeile- dintre care multe au venit îmbracate…

- Incendiul a distrus o mare parte dintr-un bloc din cartierul Sant Roc, din Badalona, pe 5 ianuarie. Trei oameni au murit, alti 30 au necesitat ingrijiri medicale, cinci dintre ei fiind inca in spital. Politia i-a acuzat pe cei patru barbati si doua femei care ocupau apartamentul de omucidere prin neglijenta.…

- Și-a snopit in bataie fosta soție: Inchisoare cu executare pentru un barbat din Alba și daune morale de 10.000 de lei. Polițistul care a intervenit la caz a recomandat ca problema ”sa ramana in familie” Violența in familie este un fenomen negativ prezent din ce in ce mai mult in societatea romaneasca.…