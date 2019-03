Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din județul Bacau, alaturi de unul din Vrancea, sunt suspecți in cazul asasinatului care s-a produs vineri seara in județul Vrancea. Atunci, un om de afaceri din localitatea Slobozia Cioraști a fost impușcat in propriul autoturism, pe un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politia britanica a arestat trei suspecti in ancheta privind uciderea cetateanului roman Tudor Simionov, in noaptea de Anul Nou, in fata clubului de noapte londonez Mayfair, a relatat marti seara editia...

- Politia din statul american Arizona a anuntat arestarea unui suspect in cazul femeii care a nascut un baietel desi se afla de 14 ani in coma. Este vorba de un asistent care a avut grija de ea, relateaza Associated Press.

