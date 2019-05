Poliţia slovacă deschide focul asupra unui individ care agita un cuţit pe străzile Bratislavei Politisti slovaci au deschis vineri focul asupra unu individ care agita un cutit dupa ce înjunghiase un agent de securitate în fata Ministerului de Finante din Bratislava, transmite dpa citat de Agerpres.

Agentul, care îl împiedicase pe atacator sa intre în cladirea ministerului, a fost ranit grav în acest incident produs vineri în centrul capitalei slovace.

Atacatorul a parasit apoi zona unde se afla ministerul si a început sa alerge pe strazi, agitând cutitul si amenintându-i pe trecatori, în special pe cei care îl… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

